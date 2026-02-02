Dobrev Klára: Egy 10 százalékos DK-val lennék elégedett

Interjút adott a Blikknek Dobrev Klára, a DK elnöke. Értelemszerűen az áprilisi országgyűlési választás volt fókuszban.

Dobrev Klára a DK évértékelőjén 2026. január 31-én. Fotó: Demokratikus Koalíció

A lap kezdésként emlékeztetett Jakab Péter azon korábbi mondatára, miszerint „pokollá tesszük a cigányok életét”, majd kíváncsi volt arra, hogy mostanra annyira szalonképes lett-e a Jobbik volt elnöke, hogy immár a DK színeiben indulhat. Dobrev a felvetésre azt válaszolta:

„Péter nagyon őszintén szembenézett ezekkel a mondatokkal, sőt, beszél is ezekről, de egyben ő a Fidesz rendszerének legádázabb ellenfele. Soha az életben nem kötött kompromisszumot a NER-rel, nem dolgozott nekik, nem kapott kitüntetést az Orbán-kormánytól, nem üzletelt a Fidesz oligarcháival, és még sorolhatnám...”

Múlt héten, Dobrev Klára országjárásán jelentették be, hogy Jakab Péter, a Nép Pártján jelenlegi elnöke a Demokratikus Koalíció jelöltjeként indul az április 12-i országgyűlési választásokon Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. számú választókerületében, azaz Miskolcon és a környező településeken.

Dobrev a Blikknek azt is mondta:

„Orbán Viktor legyőzése érdekében én bárkivel hajlandó vagyok összefogni, aki demokrata. Szükség van erőteljesebb hangokra, pláne azokban a körzetekben, ahol a 2018-es választáson csak egy hajszállal maradt le Jakab a Fidesz mögött.”

Dorev Klára azt mondta, a DK egy „stabil parlamenti párt”, illetve hogy „sok százezer olyan ember van ebben az országban, aki nagyon nem akarja ezt a kormányt, tehát váltást akar, ám nem tud szavazni a Tisza Pártra”.

Az esélyeikről szólva úgy fogalmazott:

„Egy 10 százalékos DK-val lennék elégedett, mert ennyi kell ahhoz, hogy a baloldal kellő erővel tudja képviselni az általa fontosnak tartott ügyeket.”

Azért éppen erre az 5-600 ezer választóra apellál, mert „ennyi szavazója volt a DK-nak az EP-választáson 2019-ben”, és azért is, mert szerinte azt látni, hogy „nagyon magas lesz a részvétel ezen a választáson”.

Dobrev Klára múlt szombaton, a DK évértékelőjén többek közt arról beszélt: 2025 kegyetlen év volt a párt számára.