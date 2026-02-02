Húszezren hagynák el Gázát, de csak napi ötven embert enged át Izrael a rafahi határátkelőn

A vasárnapi tesztmenet után Izrael megnyitotta a rafahi határátkelőt, de egyelőre naponta csak ötven embert engednek át a Gázai övezetből Egyiptomba – írta meg a BBC. Eközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint úgy húszezer palesztin várja, hogy megfelelő egészségügyi ellátást kaphasson Egyiptomban.

Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

Az átkelőhelyet az Európai Unió delegáltjai és hely palesztinok fogják üzemeltetni, de Izrael továbbra is ellenőrzéseket tart. Az átkelő 2024 májusa, azaz az izraeli átvétel óta nagyrészt zárva volt, a segélyszállítmányokat is külön ellenőrizték. Az amerikaiak segítségével kötött megállapodás szerint már tavaly meg kellett volna nyitni az átkelőt, az izraeli vezetés azonban közölte, addig nem nyitják ki, amíg minden izraeli túsz vissza nem kerül Izraelhez – beleértve a holttesteket is.

Az átkelő mindkét irányba megnyílt (Egyiptomból Palesztinába is hasonló módon ötben ember mehet naponta), és már több mint harmincezer palesztin jelezte az egyiptomi nagykövetségen, hogy vissza szeretnének térni. A lap szerint Egyiptomba leginkább azért érkeznek az emberek, mert valamilyen sebesülést szereztek vagy csak egyszerűen lebetegedtek az Izraellel folytatott háborúban.