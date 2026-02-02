Megkezdődött Budapesten a Bartók Béla út felett átívelő új vasúti acélhíd első szerkezeti elemének helyére illesztése

Megkezdődött a Bartók Béla úti külön szintű közúti-vasúti átjáróban az újonnan összeszerelt kétszer kétvágányos acélhíd első szerkezeti elemének a helyére illesztése. Az új hidat a közúti, villamos, gyalogos és kerékpáros forgalom jelentősebb zavarása, a forgalom megállítása nélkül illesztik a helyére. A fejlesztés része a Kelenföld és Ferencváros közötti vasútvonal kapacitásbővítésének, amely a Déli Körvasút kialakításának második üteméhez kapcsolódik.

Déli Körvasút építése, de itt nem a Bartók Béla út, hanem a Szerémi út találkozik a vasúttal Fotó: Németh Dániel/444

A Déli Körvasút második ütemének összköltsége nettó 364,5 milliárd forint, a fejlesztés európai uniós támogatásból és hazai forrásból valósul meg. A Déli Körvasúttal a telített fejpályaudvarok érintése nélkül tudnak majd az ingázók a közösségi közlekedésre átszállni, a tervek szerint ezzel naponta 60 000 autóval lesz csökkenthető a zsúfoltság a fővárosi utakon, és sok ezer tonnával csökken az üvegházhatáshoz hozzájáruló szén-dioxid-kibocsátás is.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium MTI-nek eljuttatott közleménye szerint ez az.elmúlt 100 év legjelentősebb budapesti vasútfejlesztése. A vasúti kapacitásbővítés részeként két új vasúti megállóhely is létesül a Déli Körvasút Kelenföld és Ferencváros közötti szakaszán, Közvágóhíd és Nádorkert térségében. (MTI)