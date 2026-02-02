Rainbow-díjat kap Karácsony Gergely főpolgármester mint a Pride főszervezője

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere ma díjat vehet át Rómában: a negyedik Nemzetközi Szivárvány Díjátadón tüntetik ki, méghozzá a 2025-ös Budapest Pride (azaz Budapest Büszkeség menet) szervezéséért.

Karácsony Gergely főpolgármester a 2025-ös Pride színpadán.
Fotó: Bankó Gábor/444

Karácsony, akit a Nemzetköz Politikai Díjjal tüntetnek ki, a díjátadón nem tud részt venni, de videóüzenetet küldött, ami itt megtekinthető.

„Ha tehetném, több százezer részre osztanám szét ezt a díjat, hiszen jár ez az elismerés a Pride civil szervezőinek, és mindannak a több százezer polgárnak, akik tavaly júniusban eljöttek a Pride-ra, és egyértelmű üzenetet küldtek a szabadságmenetet betiltó hatalomnak, hogy a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani” - mondta Karácsony a videóban.

2025. június 28-án a valaha volt legnagyobb magyarországi Pride-on több mint 300 ezren vettek részt. Az eseményt annak ellenére tartották meg, hogy a kormány minden erejével az ellehetetlenítésén dolgozott, megvalósulásában pedig kulcsfontosságú szerepe volt Karácsony Gergelynek, illetve a Fővárosi Önkormányzatnak, amely önkormányzati rendezvényeként fogadta be az eseményt, így arra nem vonatkoztak azok a tiltó jogszabályok, amelyeket a gyülekezési jogba beépített a kormány.

Karácsony ellen épp a múlt héten emelt vádat az ügyészség, mivel „egy tiltó rendőrségi határozat ellenére szervezett meg, és vezetett egy nyilvános gyűlést”. A főpolgármester a hírre úgy reagált:

„Büszke gyanúsítottból büszke vádlott lettem.”

Decemberben a Politico tette fel Karácsonyt a 10 politikus, akire érdemes figyelni listájára, a lap szerint a főpolgármesterre feltörekvő erőként érdemes figyelni, ezt az elismerést szintén az idei Pride megszervezésével érdemelte ki.

POLITIKA Karácsony Gergely Budapest budapest pride Nemzetközi Szivárvány Díjátadó politico Róma
Kapcsolódó cikkek

Szemünk előtt zajlott a történelem: fotókon minden idők legnagyobb magyar Pride-ja

Minden politikai jelentősége mellett a Pride megmaradt felszabadult, mosolygó, táncoló emberek boldog, színes forgatagának.

Bankó Gábor
ÉLET

Vádat emeltek Karácsony Gergely ellen a Pride megszervezése miatt

Pénzbüntetést kaphat a főpolgármester.

Kaufmann Balázs
belföld

A Politico listáján idén Európa legerősebb embere: Donald Trump

Orbán Viktor a 12. legbefolyásosabb, Karácsony Gergelyre figyelni kell, Magyar Péter tavaly rajta volt, most lemaradt.

Diószegi-Horváth Nóra
díj