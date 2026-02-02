Rainbow-díjat kap Karácsony Gergely főpolgármester mint a Pride főszervezője

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere ma díjat vehet át Rómában: a negyedik Nemzetközi Szivárvány Díjátadón tüntetik ki, méghozzá a 2025-ös Budapest Pride (azaz Budapest Büszkeség menet) szervezéséért.

Karácsony Gergely főpolgármester a 2025-ös Pride színpadán. Fotó: Bankó Gábor/444

Karácsony, akit a Nemzetköz Politikai Díjjal tüntetnek ki, a díjátadón nem tud részt venni, de videóüzenetet küldött, ami itt megtekinthető.

„Ha tehetném, több százezer részre osztanám szét ezt a díjat, hiszen jár ez az elismerés a Pride civil szervezőinek, és mindannak a több százezer polgárnak, akik tavaly júniusban eljöttek a Pride-ra, és egyértelmű üzenetet küldtek a szabadságmenetet betiltó hatalomnak, hogy a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani” - mondta Karácsony a videóban.

2025. június 28-án a valaha volt legnagyobb magyarországi Pride-on több mint 300 ezren vettek részt. Az eseményt annak ellenére tartották meg, hogy a kormány minden erejével az ellehetetlenítésén dolgozott, megvalósulásában pedig kulcsfontosságú szerepe volt Karácsony Gergelynek, illetve a Fővárosi Önkormányzatnak, amely önkormányzati rendezvényeként fogadta be az eseményt, így arra nem vonatkoztak azok a tiltó jogszabályok, amelyeket a gyülekezési jogba beépített a kormány.

Karácsony ellen épp a múlt héten emelt vádat az ügyészség, mivel „egy tiltó rendőrségi határozat ellenére szervezett meg, és vezetett egy nyilvános gyűlést”. A főpolgármester a hírre úgy reagált:

„Büszke gyanúsítottból büszke vádlott lettem.”

Decemberben a Politico tette fel Karácsonyt a 10 politikus, akire érdemes figyelni listájára, a lap szerint a főpolgármesterre feltörekvő erőként érdemes figyelni, ezt az elismerést szintén az idei Pride megszervezésével érdemelte ki.