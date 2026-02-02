Szijjártó Péter állta a szavát

Magyarország megtámadta az orosz energiaimportot betiltó, brüsszeli REPowerEU-rendelet az Európai Bíróságon, és kéri a jogszabály megsemmisítését – jelentette be az orosz kormánytól 2021-ben Barátságért kitüntetést kapott magyar külgazdasági és külügyminiszter. A bejelentésben nincs semmi meglepő. Egyrészt a rendelet múlt hétfői elfogadásakor Magyarország – és Szlovákia – nemmel szavazott a tiltásra, amit így 24 igennel és Bulgária tartózkodásával fogadtak el. Másrészt Szijjártó már aznap, a szavazás után bejelentette, hogy perre megyünk a rendelet miatt, mert azt szerinte „jogi csalással” alkották meg.

Az Orbán-kormány hivatalosan azért ellenzi erősen az orosz vezetékes gáz és LNG uniós importjának betiltását, mert szerinte az uniós szintű szabályozás sérti a tagállami szuverenitást, veszélyezteti az ellátásbiztonságot, továbbá aránytalan jogi és árkockázatokat terhel elsősorban a tengerparttal nem rendelkező országoknak. Szijjártó emellett azért beszélt jogi csalásról, mert a kormány álláspontja szerint ez a rendelet tartalmában egy szankció, amit kereskedelmi intézkedésbe bújtattak (a szankciók elfogadásához egyhangú döntés kell, a rendelethez nem).

A rendelet értelmében a teljes tilalom az LNG-importra 2027 elejétől, a vezetékes gázimportra pedig 2027 őszétől lép hatályba. A tagállamoknak 2026. március 1-jéig nemzeti terveket kell készíteniük „a gázellátás diverzifikálására és az orosz gáz helyettesítésében rejlő lehetséges kihívások azonosítására” – közölte az Európai Tanács. Az Európai Bizottság emellett azt is tervezi, hogy jogszabályjavaslatot terjeszt elő az orosz olajimport 2027 végéig történő fokozatos kivezetésére.