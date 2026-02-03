Az oroszországi Baskírföldön légfegyverrel támadt tanárára egy fiú

Az oroszországi Baskírföld székhelyén, Ufában egy helyi gimnázium tanulója légfegyverrel adott le lövéseket – írja az MTI.

Egy kilencedik osztályos diák egy airsoft gépkarabéllyal kezdett lövöldözni. A gyereket őrizetbe vették a helyi belügy sajtószolgálata szerint. Lövéseket adott le egy tanár és három diák felé, majd felrobbantott egy petárdát. Jevgenyij Kanyevszkij, az Oroszországi Szövetségi Nyomozó Hatóság baskírföldi vezetőhelyettese arról számolt be, hogy gyilkossági kísérlet és gondatlanság miatt indult büntetőeljárás. Senki sem sérült meg.