Bloomberg: A Tisza-előnyt mutató közvélemény-kutatások miatt fellendült a magyar tőzsde

A befektetők merész fogadásokat tesznek a parlamenti választás előtt. A Bloomberg cikke szerint a magyar pénzügyi eszközök népszerűvé váltak, mert a pénzügyi szakemberek arra a lehetőségre készülnek, hogy Orbán Viktor elveszíti a választást.

A BUX részvényindex 16 százalékkal nőtt januárban, ami a legnagyobb havi növekedése volt az elmúlt öt évben. A forint kétéves csúcs közelében van az euróval szemben, és a magyar kötvények is népszerűek a befektetők körében. A magyar piac már a januári emelkedés előtt is a legjobban teljesítő feltörekvő piacok közé tartozott, a szigorú monetáris politika pedig erősítette a forintot – sorolja a lap. A részvények értékét a magasabb jövedelmek és az ukrajnai béke miatti optimizmus is növelte.

Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

A befektetők úgy gondolkoznak, hogy ha igazak a kormánytól független közvélemény-kutatási adatok, és a Tisza párt nyeri a választást, akkor Magyar Péter visszavezeti az országot az uniós mainstreambe, miáltal megnyílnak az eddig elzárt, nagyjából 20 milliárd dollárnyi európai uniós források. Ez segíthet abban, hogy felélesszék az éves GDP alapján nagyjából 220 milliárd dollár értékű magyar gazdaságot, írja a lap.

Kaan Nazli, a Neuberger Berman Europe portfóliómenedzsere és vezető közgazdásza azt mondta a lapnak: „az eredménytől függetlenül némi költségvetési konszolidációra számítunk a szavazás után”. A piaci várakozások szerint részben ezért akkor sem kell komolyabb negatív befektetői negatív reakciókra számítani, ha a Fidesz nyer, mert akkor marad a status quo.