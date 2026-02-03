Döntött a Kúria: börtönben marad Gyárfás Tamás

Elutasította a Kúria Gyárfás Tamás Fenyő-gyilkosság ügyében benyújtott felülvizsgálati indítványát – írja a Magyar Nemzet. Gyárfás Tamást tavaly tavasszal hét év börtönbüntetésre ítélte jogerősen a Fővárosi Ítélőtábla. Az úszószövetség volt elnöke egy hónappal később vonult börtönbe, azóta Kecskeméten raboskodik. Gyárfás nem nyugodott bele a jogerős ítéletbe, ezért fordult a Kúriához, ami a lap szerint tárgyaláson kívüli tanácsülésen elutasította az indítványt, lényegében az ügyészségnek igazat adva.
Az 1990-es évek és a magyar gazdasági-politikai elit leglátványosabb leszámolási ügyében Fenyő Jánost 1998 elején saját autójában lőtték le a Margit körút és a Margit utca sarkán. Fenyő számos, akkoriban jól menő, ismert újságot felvásárolt gyereklapoktól a tinimagazinokon át hírlapokig, médiabirodalma a meggyilkolásának évében 15-17 milliárd forintot érhetett. Az ügyészség szerint a merényletet Gyárfás felbujtására és az Aranykéz utcai robbantásért is elítélt Portik megbízására követte el Jozef Roháč szlovák bérgyilkos, akit 2017-ben életfogytiglanra ítéltek. Gyárfás és Portik perét 2019-ben egyesítették.
Ezzel a jogerős ítélettel lezárult a kilencvenes évek és a magyar gazdasági-politikai elit leglátványosabb leszámolási ügye.
Bár Vácra vonult be, a médiavállalkozót a „parkettás” becenevű, luxusbörtönként emlegetett intézménybe szállítják majd át.
Az épületbe először belépve először az hökkentett meg, hogy Fenyő valóságos magánhadsereget állomásoztatott az irodaházban. Ilyen volt a magyar média két erős és erőszakos emberének párviadala a kilencvenes években.
Mindkettejük ellen az a vád, hogy felbujtói voltak Fenyő János meggyilkolásának.