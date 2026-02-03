Döntött a Kúria: börtönben marad Gyárfás Tamás

bűnügy
Elutasította a Kúria Gyárfás Tamás Fenyő-gyilkosság ügyében benyújtott felülvizsgálati indítványát – írja a Magyar Nemzet. Gyárfás Tamást tavaly tavasszal hét év börtönbüntetésre ítélte jogerősen a Fővárosi Ítélőtábla. Az úszószövetség volt elnöke egy hónappal később vonult börtönbe, azóta Kecskeméten raboskodik. Gyárfás nem nyugodott bele a jogerős ítéletbe, ezért fordult a Kúriához, ami a lap szerint tárgyaláson kívüli tanácsülésen elutasította az indítványt, lényegében az ügyészségnek igazat adva.

Gyárfás Tamás a Nemzeti Nyomozó Iroda VI. kerületi épületében 2018. április 19-én. Aznap a Fővárosi Főügyészség a házi őrizet elrendelését indítványozta a Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolásának ügyében gyanúsítottként kihallgatott Gyárfás ellen, aki így hazamehetett.
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az 1990-es évek és a magyar gazdasági-politikai elit leglátványosabb leszámolási ügyében Fenyő Jánost 1998 elején saját autójában lőtték le a Margit körút és a Margit utca sarkán. Fenyő számos, akkoriban jól menő, ismert újságot felvásárolt gyereklapoktól a tinimagazinokon át hírlapokig, médiabirodalma a meggyilkolásának évében 15-17 milliárd forintot érhetett. Az ügyészség szerint a merényletet Gyárfás felbujtására és az Aranykéz utcai robbantásért is elítélt Portik megbízására követte el Jozef Roháč szlovák bérgyilkos, akit 2017-ben életfogytiglanra ítéltek. Gyárfás és Portik perét 2019-ben egyesítették.

bűnügy gyárfás tamás Fővárosi Ítélőtábla fenyő-gyilkosság magyar nemzet kecskemét fenyő jános kúria
Kapcsolódó cikkek

Gyárfás hét év börtönt, Portik életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott jogerősen Fenyő János meggyilkolásáért

Ezzel a jogerős ítélettel lezárult a kilencvenes évek és a magyar gazdasági-politikai elit leglátványosabb leszámolási ügye.

Kaufmann Balázs
Gyárfás Tamás bevonult a börtönbe

Áprilisban hét évre ítélték Fenyő János egykori médiavállalkozó meggyilkolása ügyében.

Benics Márk
Kecskeméten üli majd le a börtönbüntetését Gyárfás Tamás

Bár Vácra vonult be, a médiavállalkozót a „parkettás” becenevű, luxusbörtönként emlegetett intézménybe szállítják majd át.

Inkei Bence
Gyárfás vs. Fenyő: akiket Horn Gyula próbált kibékíteni

Az épületbe először belépve először az hökkentett meg, hogy Fenyő valóságos magánhadsereget állomásoztatott az irodaházban. Ilyen volt a magyar média két erős és erőszakos emberének párviadala a kilencvenes években.

Szily László
Fenyő-gyilkosság: egyesítették P. T. és Gy. T. ügyét

Mindkettejük ellen az a vád, hogy felbujtói voltak Fenyő János meggyilkolásának.

Király András
