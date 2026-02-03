Egy tiszás képviselő szerint kiszállt a NAV a Tiszát támogató vállalkozókhoz Hatvanban

„Most kaptam a hírt, hogy az elképesztően sikeres szombati, hatvani rendezvényünk után a mai napon számos szigettagunk, támogatónk vállalkozásánál a NAV és a munkaügy emberei rögtönzött, megfélemlítő és erőt demonstráló razziát tartottak” – írja Facebook-bejegyzésében dr. Juhász Áron, a Tisza párt Heves megye 3. számú választókerületében induló képviselőjelöltje.

Bár a Tisza most szombaton nem szervezett eseményt a Fidesz hatvani gyűlésére, Juhász Facebook-oldala szerint a tiszások ezen a napon meleg étellel és kötetlen beszélgetéssel várták az érdeklődőket saját sátraiknál.

Juhász nem közölt részleteket, hogy hány támogatójuk volt, és közülük hányhoz szállt ki a NAV. Az ügyben kerestük a NAV-ot, arról érdeklődtünk, hogy hétfőn hány helyszíni ellenőrzést tartottak Heves megyében és Hatvanban. Ugyanebben az ügyben kerestük Juhászt is, hogy megtudjuk, tudomása szerint hány támogatójuknál tartott ellenőrzést a NAV. Amint kapunk választ, cikkünket frissítjük.

(via 24.hu)