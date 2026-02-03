Először mértek Kubában fagypont körüli hőmérsékletet

Történelmi hőmérsékletesés volt a karibi térségben: Kubában a sziget történetében először mértek fagypont közeli hőmérsékletet – közölte az Insmet meteorológiai szolgálat a Facebookon.

A tájékoztatás szerint az északi Matanzas tartományban egy mérőállomás rögzített 0 Celsius-fok körüli hőmérsékletet, ami a valaha mért legalacsonyabb hőmérséklet a trópusi szigeten.

A matanzasi időjárási központ ráadásul zúzmarás mezőkről is beszámolt, ami a rendszerint hőségtől szenvedő Kubában rendkívül ritka jelenség.

Utcai árusok háznak Havannában 2026. február 3-án. Fotó: ADALBERTO ROQUE/AFP

A legutóbbi hidegrekordot 1996-ban mérték, 0,6 Celsius-fokot.

Az Insmet szerint a mostani hőmérsékletesés egy hidegfrontnak tudható be, aminek következtében az amerikai kontinens északi részéről sarkvidéki légtömegek áramlanak a Karib-tenger térségébe is. Az USA több tagállamát is rendkívüli hideghullám sújtja most: hóesés és dermesztő hideg volt olyan államokban is, ahol rendszerint jóval magasabb az ilyenkor megszokott hőmérséklet, így Georgiában és Észak-Karolinában. Az egyébként napfényes Floridában olyan hideg volt, hogy még a leguánok is leestek a fákról. (MTI)