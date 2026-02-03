Magyar Péter: Lefejezéssel fenyeget az esztergomi fideszes jelölt egy embere

„Erős Gábor fideszes képviselőjelölt, bajóti embere, Kovács János már lefejezne…Ide vezet Orbán Viktorék totális gyűlöletkampánya” – írja bejegyzésében Magyar Péter, aki közzétette azt a videót, amit „a Fidesz helyi erős embere, a fideszes CIKöSZ nemzetiségi képviselője” vasárnap osztott meg, majd később törölt.

„Nem csak engem fenyegetetett kivégzéssel, hanem azokat a helyi civileket is megfenyegette, akik a múlt héten végigvezették a településen Radnai Márkot, a TISZA alelnökét és jelöltjét” – tette hozzá Magyar Péter, aki úgy tudja, a videón szereplő Kovács „most épp Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős államtitkárral és Erős Gábor fideszes jelölttel tárgyal”.

POLITIKA Erős Gábor bajót fidesz lefejezés magyar péter Tisza Párt radnai márk kovács jános