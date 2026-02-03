Zelenszkij megváltoztatja a tárgyalási pozícióját az orosz bombázások miatt

Miután Oroszország rekordmennyiségű ballisztikus rakétával és drónnal lőtte az ukrán erőműveket és energetikai infrastruktúrát, miközben –20 fok volt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy „minden egyes ilyen orosz csapás megerősíti, hogy Moszkvában nem változott a hozzáállás: továbbra is a háborúra és Ukrajna pusztítására tesznek, és nem veszik komolyan a diplomáciát. Ennek megfelelően igazítjuk a tárgyalódelegációnk munkáját is”.

Mark Rutte és Volodimir Zelenszkij Kijevben Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Az ukrán elnök szerint az orosz hadsereg valójában nem a diplomácia előmozdítása érdekében használta ki Donald Trump javaslatát a csapások rövid ideig tartó felfüggesztésére, „hanem arra, hogy rakétákat halmozzon fel, és kivárja az év leghidegebb napjait, amikor Ukrajna nagy részén a hőmérséklet –20 Celsius-fok alá süllyed”. Az amerikai elnök pedig múlt héten még arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin beleegyezett abba, hogy egy hétig nem támadja Kijevet az ukrán fővárost sújtó rendkívüli hideg miatt. Ezzel szemben az ukrán elnök közlése szerint az oroszok több mint 70 ballisztikus és manőverező robotrepülőgépet lőttek ki, ami jóval több a szokásosnál. Ezen felül kilőttek még 450 drónt, hogy túlterheljék az ukrán légvédelmet.

Kedden Mark Rutte, a NATO főtitkára Kijevben beszélt arról, hogy az ilyen orosz támadások „nem a béke iránti komoly elköteleződésről árulkodnak.” Szerinte egy békemegállapodás részeként erős biztonsági garanciákat kell nyújtani Ukrajnának. (Kyiv Independent)