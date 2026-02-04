Életfogytiglant kapott az a férfi, aki az elnökválasztás előtt egy golfpályán megpróbálta lelőni Donald Trumpot

Egy floridai bíró életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte Ryan Routhot, azt az 59 éves férfit, akit azzal vádoltak, hogy 2024 szeptemberében egy golfpályán bokrok közé rejtőzve, félautomata fegyverrel próbálta meg meggyilkolni Donald Trumpot, alig két hónappal az elnökválasztás előtt.

Routh-ot tavaly szeptemberben öt vádpontban – köztük gyilkossági kísérlet miatt – találta bűnösnek az esküdtszék. A férfi a tárgyaláson saját magát védte, ügyvéd nélkül. Az ítéletet Aileen Cannon szövetségi bíró hirdette ki a floridai Fort Pierce-ben.

„Egyértelmű számomra, hogy előre megfontolt, kiszámított tervet hajtott végre egy emberi élet kioltására” – mondta Cannon.

Az ügyészek életfogytiglani büntetést kértek, míg Routh 27 évet szeretett volna. Az ügyészség szerint a férfi tettei „az amerikai demokrácia felforgatására” irányultak, és fontos üzenetet kell küldeni arról, hogy a politikai erőszak elfogadhatatlan.

Routh a bíróságon tagadta, hogy meg akarta volna ölni Trumpot. Megbilincselve, börtönruhában hosszasan beszélt külföldi háborúkról és arról, hogy politikai foglyokra cserélné magát.

Az ügyészek szerint Routh hónapokon át készült a merényletre, bárkit hajlandó lett volna megölni, aki az útjába áll, és nem tanúsított megbánást. A férfit emellett illegális fegyvertartás és egy szövetségi tiszt akadályozása miatt is elítélték.

A titkosszolgálat 2024. szeptember 15-én vette észre Routh-ot bokrok között, néhány száz méterre attól a helytől, ahol Trump a West Palm Beach-i Trump International Golf Clubban golfozott. A férfi a fegyverét hátrahagyva elmenekült, de később elfogták.

Az eset két hónappal azután történt, hogy egy másik merényletkísérlet során egy lövedék súrolta Trump fülét egy pennsylvaniai kampányrendezvényen. Az ügyészség szerint a titkosszolgálat beavatkozása nélkül „Donald Trump nem lenne életben”. (Reuters)