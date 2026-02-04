Korábban Nagy Márton testvérének érdekeltségébe tartozó épületet vett irodaháznak a Nagy Elek vezette iparkamara

A Bank Centerben bérelt székhely helyett saját ingatlanba költözzön a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – Nagy Elek kamarai elnöknek többek között ez szerepelt a programjában, amikor 2024 őszén megválasztották az MKIK élére. Az ígéretet azóta meg is valósította az Orbán Viktorral még annak első, ezredforduló környéki kormányzása óta jó kapcsolatot ápoló Nagy, a kamara ugyanis decemberben új irodaházba költözött, a XII. kerületi Pethényi köz 10. szám alatti, korábban takarékbanki tulajdonú épületbe.

Fotó: Google Street View

A tranzakció számos érdekes pontjára mutat rá a 24.hu cikke: az új kamarai székházul szolgáló épület akkor, tavaly márciusban került az eladó tulajdonába, amikor már tudni lehetett, hogy az MKIK irodaházat keres magának. Ez az eladó a TP Property Zrt. volt, amely a tulajdoni lap szerint 2,3 milliárd forintnyi hitelt vett fel a tranzakcióhoz a Nagy Márton gazdasági miniszterhez tartozó Eximbanktól. Ami már önmagában is figyelemreméltó, hiszen az Exim nem egy ingatlan- vagy általános vállalati hitelezéssel foglalkozó pénzintézet, hanem a hazai vállalatok külpiaci terjeszkedésének támogatására hivatott kormányzati exporthitel-ügynökség.

De még figyelemreméltóbb lesz a történet, ha tudjuk, hogy a 2023 őszén alapított TP Property két magántőkealap tulajdonában áll, és ezek egyike az a Trustify I., amit korábban rendszeresen Nagy Márton testvéréhez, Nagy Szilárdhoz köthetőként emlegettek (a másik a GloCap I. Gazdaságfejlesztési Magántőkealap, ami pedig a Nagy Márton-felügyelte MFB-csoport városi tőkealapjainak egybeolvadásával jött létre ). A Trustifyról mi is írtunk korábban, többek között ők bukkantak fel az Óbudai-sziget egy, Demeter Szilárdék által ötven évre bérbe adott részének fejlesztése mögött is, ott az SP Property Zrt. nevű céggel. Ezek mindegyikében felbukkan vezetőként az a Fenyvesi Péter, aki Nagy Szilárdnak üzlettársa volt, az Alfa Hitel és Követeléskezelő Zrt.-nek pedig akkor volt az igazgatóságában, amikor Nagy Márton a cég felügyelőbizottságát vezette.

Nagy Elek és Nagy Márton 2025 májusában Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A TP Property tavaly december 10-én, a székházvásárlás idején a két magántőkealaptól átkerült egy Ideona Zrt. nevű céghez, ami egy fidelitasosból lett milliárdos, a korábban Navracsics Tibor és Seszták Miklós miniszter kabinetfőnökeként is dolgozó Mihalovics Péter érdekeltsége, írja a 24.hu.