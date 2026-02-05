55 ezerre becsülik az elesett ukrán katonák számát

Az Ukrajna és Oroszország közötti háború következtében a harctéren elesett ukrán katonák számát mintegy 55 ezerre becsülik, mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a France 2 televíziónak.

„Ukrajnában hivatalosan 55 ezerre tehető a harctéren elesett katonák száma – legyen szó hivatásos állományúakról vagy besorozottakról” – fogalmazott Zelenszkij.

Fotó: YURIY DYACHYSHYN/AFP

Azt is mondta, hogy ezen kívül nagy számban vannak azok, akiket eltűntként tartanak nyilván.

Zelenszkij már korábban is beszélt a háborús veszteségekről, egy évvel ezelőtt az NBC-nek adott interjúban mondta azt, hogy több mint 46 ezer ukrán katona vesztette életét a harctéren. (Reuters)