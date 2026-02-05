A Fővárosi Törvényszék is beintett a kormányrendeletnek, amely megtiltotta, hogy a szolidaritási adó miatt pert lehessen indítani

A Fővárosi Önkormányzat megkapta a Fővárosi Törvényszék végzését, amely szerint a szolidaritási hozzájárulás tárgyában folyamatban levő perben a március 16-ra kitűzött tárgyalást a bíróság megtartja - tudta meg a 444.

Karácsony Gergely főpolgármester Fotó: Kristóf Balázs/444

Szerdán derült ki, hogy a kormány visszamenőleges hatályú rendelettel mondta ki, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt nem lehet pert indítani, azonnali jogvédelemnek sincs helye az ügyben, és a folyamatban lévő pereket is le kell zárni.

Karácsony Gergely főpolgármester a kormányrendelet kapcsán azt írta: ez a jogállam és az alkotmányosság leépítésének mélypontja.

„Nem is kell ennél nagyobb beismerés a kormányzat részéről arról, hogy egyébként a Fővárosi Önkormányzatnak lenne igaza a perekben, vagyis visszajárna a budapestieknek a tőlük elszedett pénz. Mégis dermesztő az egész. Innentől precedens van arra, hogy ha látszik, hogy a bíróság egy perben a kormányzat ellen ítélne, akkor utólag rendelettel elég kimondani, hogy a kormánynak van igaza, a pert pedig meg kell szüntetni.”

Most viszont kiderült, hogy a Fővárosi Törvényszék a kormányrendelet ellenére is megtartja a szolidaritási hozzájárulás miatti per tárgyalását, méghozzá március 16-án, azaz lényegében beintettek a kormányrendeletnek.

A főváros a 444 kérdésére közölte azt is:

„Arról is tájékoztatta a feleket a bíróság, hogy alkotmányossági és európai uniós jogi aggályai is vannak a tegnapelőtti kormányrendelet miatt, erre vonatkozóan 15 napon belül várja az Önkormányzat és az Államkincstár jogi álláspontját.”

Az ügy a Kormányinfón is téma volt, Gulyás Gergely miniszter azt mondta, „a főváros fordítva ül a lovon”, és „eljutottunk oda, hogy a főváros egy közteher befizetése kapcsán rablást kiált”. A közterheknek eleget kell tenni – mondta Gulyás, aki szerint „ehhez képest a főváros ma már úgy kommunikál, hogy egy közteherviselési kötelezettség elfogadhatatlan”. A kérdésre, hogy a visszamenőleges hatállyal kapcsolatos bírálatokra mit mond, Gulyás azt válaszolta, „eljárásoknál nincs visszamenőleges hatály, ez egy eljárási szabály”.

Nem a Fővárosi Törvényszék az egyetlen, amely szembemegy a kormányrendelettel. Szintén mai hír, hogy a Budapest Környéki Törvényszék sem szüntette meg a Szigetszentmiklós szolidaritási hozzájárulása miatt zajló perét. Litresits András, a települést képviselő ügyvéd azzal érvelt, hogy a kormányrendelet több ponton is alaptörvény-ellenes, hiszen a várost a tisztességes eljárás jogától fosztja meg, a bíróságot pedig a független eljárás és döntés jogától.

Korábban a Fővárosi Önkormányzat több évre visszamenően indított pereket a szolidaritási hozzájárulás mértéke miatt, a Fővárosi Törvényszék pedig már 2024-ben és tavaly szeptemberben is kimondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi formájában ellentétes az alaptörvénnyel, sőt Alkotmánybírósági határozat is van erről. Ezen döntések alapján az államnak milliárdokat kéne visszafizetnie a fővárosnak, ehhez képest tavaly az utolsó pillanatban sikerült csak elkerülnie Budapestnek a csődöt, és már idén is kaptak egy inkasszót a nyakukba.