Csaknem hat év börtönt kapott egy orosz humorista, aki egy veterán katonán viccelődött

Egy orosz humoristát szerdán Moszkvában csaknem hat év börtönbüntetésre ítéltek, amiért viccet csinált egy férfiból, aki egy aknára lépve elveszítette mindkét lábát.

Az Artemij Osztanyin nevű humoristát az orosz Nyomozó Bizottság közlése szerint „gyűlöletkeltés” bűntettében mondták ki bűnösnek, amiért márciusban egy stand-up fellépés során elmondta a szóban forgó viccet. Az előadásról készült felvételt katonai bloggerek és nacionalista csoportok széles körben terjesztették, sértőnek nevezve azt a katonákra nézve. Osztanyint néhány nappal később Fehéroroszországban tartóztatták le, miután elmenekült Oroszországból.

A vicc egy olyan férfiról szólt, aki egy aknarobbanásban elveszítette a lábait, és egy gördeszkán hajtva közlekedett egy moszkvai metróállomáson – derül ki Osztanyin fellépésének felvételéből. A humorista azt mondta, a férfi átgurult a lábfején, amitől megijedt. Bár Osztanyin nem állította, hogy a mozgássérült férfi volt katona, a poén láthatóan nem aratott sikert, a közönségből csak kevesen nevettek.

A vicc Osztanyint – egy addig alig ismert humoristát – az oroszországi háborúpárti és nacionalista körök célkeresztjébe állította. Egy Alekszej Zsivov nevű blogger közzétette a vicc egy részletét Telegram-csatornáján, és az előadást úgy jellemezte, mint amely „kárörvendően gúnyolódik az ukrajnai háború orosz rokkant veteránjain”.

Egy orosz újságírónak adott interjúban Osztanyin tagadta, hogy a vicc az Ukrajnában harcoló orosz katonákról szólt volna. Azt mondta, a poénban nem esett szó a háborúról, „a többi pedig csupán bloggerek – és meglepetésemre a szövetségi média – fantáziája”.

A szerdai ítélethirdetés során Osztanyint emellett bűnösnek találták vallásos hívők megsértésében is, egy körülbelül egy héttel korábbi nyilvános fellépés miatt.

Eva Merkacsova, az orosz Emberi Jogi Tanács tagja Osztanyin ügyvédjére hivatkozva azt mondta, hogy a humoristát a fehérorosz rendőrök megverték, és eltörték egy csigolyáját. A fehérorosz rendőrség tagadja ezt az állítást.

A bíróságon Osztanyin bocsánatot kért azoktól, akiket viccei megsértettek, és azt mondta, hogy az őrizetbe vétele során elszenvedett bánásmód önmagában is elegendő büntetés volt. Amikor azonban az ítélethirdetés végén megkérdezték tőle, hogy megérti-e az ellene felhozott vádakat, elutasítóan nyilatkozott az egész eljárásról. (New York Times)