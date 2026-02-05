Egyetlen hét alatt majdnem 30 százalékkal nőtt az influenzások száma, a betegek fele gyerek

Az előző heti mintegy 320 ezer után a múlt héten már több mint 360 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, illetve felső légúti fertőzéssel, közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNGYK). A 77 700 influenzásnak több mint fele (51,7) 14 év alatti gyerek volt, míg az akut légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz forduló 286 900 beteg 47,5 százaléka volt 14 év alatti. A betegek száma egyetlen hét alatt 14 százalékkal, ezen belül az influenzásoké 28 százalékkal nőtt.



Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Az ötödik héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról huszonnyolc jelentés érkezett az NNGYK-hoz, a legtöbb, kilenc, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, Hajdú-Bihar megyéből 6, Veszprém megyéből 5 halmozódásos esetet említettek. Ezek összesen öt bölcsődét, kilenc óvodát, tizenegy általános iskolát és három idősek otthonát érintettek.

A népegészségügyi központ jelentése szerint Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron megye kivételével mindenhol nőtt az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez képest. A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma öt megyében is meghaladta az ezret – vagyis száz emberből több mint egy beteg volt –, a legmagasabb arányt Fejér (1 310), Komárom-Esztergom (1 289) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (1 146) megyében mérték. A legjobb helyzetről Bács-Kiskun (400), Zala (460) és Heves (541) megyéből számoltak be, Zalában már csak azért is kedvező a helyzet, mert az az egyetlen megye, ahol nem diagnosztizáltak influenzavírus által okozott, laborvizsgálattal igazolt megbetegedéseket.