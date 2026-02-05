Jogerősen pert nyert a Transparency International, nem titkolhatja tovább az alapkezelő a magántőkealapjainak értékét

Jogerősen pert nyert a Transparency International a Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-vel (Széchenyi Tőkealap-kezelő) szemben, így kötelesek kiadni, hogy mennyit érnek az általa kezelt magántőkealapok.

A TI azért perelte be a Széchenyi Tőkealap-kezelőt, mert nem volt hajlandó elárulni, hogy mennyit ér az általa kezelt U10 Magántőkealap és a Gazdaságfejlesztési Magántőkealap. Ezt egyébként a jogszabályok alapján minden évben közzé kellene tenni.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

A Széchenyi Tőkealap-kezelő a bíróságon sokféle érvvel előállt, írja közleményében a TI. Egyebek mellett azzal, hogy nem is köteles megválaszolni az adatigénylést. Ennek alátámasztására két indokot is előadtak: egyrészt azt, hogy nem látnak el közfeladatot, másrészt azt, hogy nem közpénzzel gazdálkodnak.

A bíróság azonban a TI-Magyarországnak adott igazat. Nehéz is lenne elképzelni, hogy egy KEKVA-nak, amelyiknek az elnevezésében is az szerepel, hogy közfeladatot lát el és közérdekből végez vagyonkezelést, az államtól kapott vagyonát kezelő cég miért is ne közvagyonnal gazdálkodna.

A Széchenyi Tőkealap-kezelő tulajdonosa egyébként a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány, amely emellett befektetője is az említett két magántőkealapnak. A Gazdaságfejlesztési Magántőkealap mintegy 67 milliárd forintnak megfelelő befektetést, míg az U10 Magántőkealap 10 milliárd forintnyi állami tőkét tartalmaz. T