Az amerikai külügyminisztérium a MAGA-hoz, azaz Donald Trump politikájához kötődő agytrösztöket és jótékonysági szervezeteket pénzelhet Európa-szerte, hogy terjesszék Washington álláspontját, illetve szálljanak szembe „a szólásszabadságra leselkedő fenyegetéssel” – írja a Financial Times.

Sarah Rogers, a minisztérium magas rangú tisztségviselője decemberben a brit Nigel Farage euroszkeptikus pártja, a Reform UK kulcsembereivel, illetve radikális jobboldali agytrösztök vezetőivel találkozott, hogy az „amerikai értékek” terjesztésének finanszírozásáról egyeztessenek.

Az FT forrásai azt mondták, a program az USA kikiáltásának 250. évfordulójához kapcsolódik. Egy tisztségviselő szerint az európai balközép vezetők körében aggodalmat kelt, hogy az Egyesült Államok politikájuk aláásására használhat kormányzati forrásokat.

Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

A cikk kitér arra, hogy a Trump-adminisztráció másrészről drasztikusan csökkentette a külföldi pénzügyi segítség mértékét, ami elsősorban az emberi jogokat és a demokráciát támogató programokat érintette. Megemlíti azt is, hogy Rogers útjaival egy időben az elnök kifejezetten bírálta az Egyesült Államok európai szövetségeseinek politikáját. Sőt: az USA új nemzetbiztonsági stratégiája nyíltan szembemegy az európai politikai elképzelésekkel.

„Az amerikai kormányzat keresztes hadjáratot indított Európa megmentéséért” – mondta az FT-nek a Reform UK tisztségviselője, aki előzőleg egyeztetett Sarah Rogersszel a tervekről. Rogers London mellett Párizsban, Rómában és Milánóban is járt a „szólásszabadság-körút” keretei között.

Emlékezetes: J. D. Vance amerikai alelnök tavaly februárban nagy visszhangot kiváltó beszédében egyebek közt azt mondta, „a véleménynyilvánítás szabadsága visszaszorulóban van” Európában. Felhívta a figyelmet arra, hogy Washingtonban új a seriff, aki a véleménynyilvánítás szabadságának védelméért fog küzdeni.