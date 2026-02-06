Kátyúhíradó: Karácsony napi ezret javítana ki, Zugló egyeztetne a borzasztó állapotok miatt

„Naponta 1000 kátyút javítunk meg, még tovább emeljük a kátyúzási kapacitást, hétvégén is, éjszaka is dolgoznak a kollégák, mivel az időjárás végre lehetővé teszi, már a tartós megoldást jelentő technológiával. Megfeszített munkával várhatóan a hónap végére rendezzük az extrém, útgyilkos időjárás okozta viszonyokat” – közölte Facebook-oldalán Karácsony Gergely. Hozzátette azért, hogy az extrém időjárás extrém helyzetet állított elő a fővárosi utakon: egy átlagos napon észlelt kátyúszámhoz képest 40-szeres a növekedés, ahhoz viszont, hogy megfelelően lehessen betömködni őket, megfelelő időjárás szükséges. Terveik szerint, és ha az időjárás nem szól közbe, a hónap végére – jövő hónap elejére a szükséges munkák jelentős részét el tudják végezni.

A főpolgármester jelezte azt is, hogy a jövő héttől napi kátyújelentést tesznek majd közzé a Budapest Közút oldalán, és naponta számolnak majd be a kátyúmentesítésről.

Ahogy a szintén fideszes Radics Béla is krátervadászatra indult:

Csütörtökön derült ki, hogy rekordot döntöttek a kátyúk a fővárosban, a Budapest Közút adatai szerint január 27. és február 2. között 6020 úthibát rögzítettek a fővárosi hálózaton, de például csak február 2-án 1966 bejelentés érkezett az útellenőröktől.

A budapesti Fidesz frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra személyesen is megtekintett néhány kátyút.

A kátyúhelyzet szemet szúrt Rózsa András zuglói polgármesternek is, ő azt írta:

„Nincs mit szépíteni: borzasztó állapotban vannak a zuglói utak.”

Rózsa szerint a legsúlyosabb problémák jellemzően a fővárosi kezelésű utakon jelentkeznek, aminek egyik fő oka, „hogy a kormány évek óta jelentős forrásokat von el a fővárostól és a kerületektől a „szolidaritási hozzájárulás” címén, ami közvetlenül az útfelújítások rovására megy” – írta a zuglói polgármester.

Jelezte viszont azt is, hogy „hatáskörökön is átívelő megoldáson” dolgoznak, jövő hétfőn erről egyeztetnek a Budapest Közúttal.