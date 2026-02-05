Rekordot döntöttek a kátyúk a fővárosi utakon

A Budapest Közút adatai szerint január 27. és február 2. között 6020 úthibát rögzítettek a fővárosi hálózaton. Ebből volt olyan nap, február 2-án, amikor önmagában 1966 bejelentés érkezett az útellenőröktől, tudta meg a hvg.hu.

A Budapesti Közút saját bevallása szerint eleve nem volt jó állapotban az úthálózat, annak közel negyede szorul felújításra. Ezen rontott még az elmúlt időszak időjárása, előbb a fagy, aztán az olvadás, ami meglazítja a betont.

A tájékoztatás szerint a fővárosban jelenleg három műszakban, 30 brigád dolgozik – részben külsős kivitelezőkkel – a kátyúk megszüntetésén, január 19. óta megemelt kapacitással. Az útellenőrök folyamatosan járják a hálózatot, és elsőbbséget kap minden olyan hiba, amely közvetlen balesetveszélyt jelent.

Ha valakinek, kátyú miatt kár keletkezik az autójában, akkor azonnal értesítse az illetékes útkezelőt, és rendőrt is hívjon a jegyzőkönyv miatt. Lakott területen kívül a Magyar Közutat, városon belül az önkormányzatot, Budapesten pedig a Budapest Közutat kell értesíteni.