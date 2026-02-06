Másfél milliárd forintot költ a kormány videójátékra

A magyar kormány most először nyújt támogatást egy hazai videójáték-fejlesztő cég kutatás-fejlesztési projektjéhez – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken. A 24.hu cikke szerint a jelenlegi beruházásösztönzési rendszer tizenegy évvel ezelőtti megindítása óta nem volt még példa hasonlóra.

A döntés értelmében a Neocore Games Development Kft. nevű vállalat 4,5 milliárd forintos projektjét 1,5 milliárd forinttal támogatja a kormány. A beruházás Szijjártó elmondása szerint több új, magas hozzáadott értékű munkahely létrejöttét eredményezi a fővárosban.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy a Neocore Games nemzetközi szinten is versenyképes vállalat, amely új technológiákat és történetmesélési módszereket hoz el a videójátékokba, és várhatóan az ő gondozásukban valósul meg az első tisztán magyar fejlesztésű AAA-kategóriás játék.

Szijjártó azt reméli, hogy a cég támogatása az első lépés lesz afelé, hogy Magyarország a filmipar után a videójáték-iparban is „globális éllovassá” váljon.