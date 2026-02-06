Szenteste otthon arcon ütötték, a veszprémi kórházból kiengedték, végül Ausztriában műtötték meg a Kutyapárt aktivistáját

A Kutyapárt egyik aktivistáját szenteste, állítása szerint politikai véleménykülönbség miatt, hozzátartozója ököllel úgy arcon csapta, hogy súlyos arcsérülést szenvedett. A férfi bement a veszprémi kórházba, de azt mondja, nem volt orvos, aki megműtse, holott a sürgősségi szakorvos műtétet javasolt.



Miután kiengedték, hazament Ausztriába, ahol dolgozik, és egy ottani kórházban közölték vele, hogy sürgősen műteni kell, ez másnap meg is történt.

A veszprémi kórházból napokkal később kapott zárójelentést, amiben az állt: műtét nem szükséges. A kórház az RTL Híradó megkeresésére azt írta: belső vizsgálatot indítottak.