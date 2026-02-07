Clintonék nyilvános vallomást akarnak tenni az Epstein-ügyben

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Bill Clinton volt amerikai elnök és felesége, Hillary Clinton volt külügyminiszter a hét elején egyeztek bele, hogy tanúskodnak Jeffrey Epstein ügyében, mert már eljárással fenyegették őket. Az Epstein-aktákban gyakran feltűnő Bill Clinton most azt mondta, nyilvánosan szeretnének vallomást tenni, hogy megakadályozzák a republikánusokat az ügy politikai célú felhasználásában.

Bill Clinton és Hillary Clinton
Fotó: ROY ROCHLIN/Getty Images via AFP

A Clinton házaspárt kötelezték, hogy zárt ajtók mögött tegyenek tanúvallomást a Képviselőház felügyeleti bizottsága előtt, ami Epstein hatalmi kapcsolatait, valamint a bűncselekményeiről szóló információk kezelését vizsgálja. A demokraták szerint a vizsgálatot fegyverként használják politikai ellenfelek támadására, nem pedig valódi parlamenti ellenőrzésre. Bill Clinton szerint a zárt tárgyalás leginkább egy kirakatperre hasonlítana.

Az amerikai igazságügyi minisztérium által 2025. december 19-én közzétett, dátum nélküli felvételen Bill Clinton volt amerikai elnök látható, amint Ghislaine Maxwell társaságában úszik egy azonosítatlan vendéggel egy ismeretlen helyszínen
Fotó: HANDOUT/AFP

A volt elnök korábban elismerte, a 2000-es évek elején repült Epstein magángépén a Clinton Alapítvány humanitárius munkájához kapcsolódóan, de állítása szerint soha nem járt a magánszigetén. Hillary Clinton azt mondta, nem volt érdemi kapcsolata Epsteinnel, soha nem repült a gépén, és nem járt a szigetén sem. (Guardian)

külföld Ghislaine Maxwell jeffrey epstein Egyesült Államok Epstein-ügy clinton alapítvány tanúvallomás bill clinton epstein-akták Hillary Clinton
Kapcsolódó cikkek

Clintonék beleegyeztek, hogy tanúskodjanak az Epstein-ügyben

Bill Clinton ismerte Epsteint, de tagadta, hogy tudott volna szexuális bűncselekményeiről.

Mészáros Juli
külföld

Epstein és az elit: zsoltibácsizik a világ, Angliában már politikai földindulás van a botrányból

Starmer minisztelnöknek inog a széke, pedig ő nem is ismerte Epsteint, mégis Londonban borulhat a dominó. Elitellenesség, Sötétség Hercege és az Epstein-akták.

Kolozsi Ádám
külföld

Eljárás indulhat Clintonék ellen, mert nem jelentek meg az Epstein-ügyet vizsgáló bizottság előtt

Bill Clinton szerepel az Epstein-aktákból előkerült fényképeken is.

Czinkóczi Sándor
külföld