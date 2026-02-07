Elfogták a pénteken meglőtt orosz tábornok feltételezett támadóit

Az orosz bűnüldöző szervek őrizetbe vették Vlagyimir Alekszejev altábornagy feltételezett merénylőit. Az orosz hadsereg katonai hírszerzésének, a GRU-nak a parancsnokhelyettesére, mint arról a 444 is beszámolt, péntek reggel lőttek rá többször is az otthona közelében, majd súlyos állapotban szállították kórházba. A Kommerszant című lap forrásai szerint a gyanúsítottakat előállították kihallgatásra, az előzetes letartóztatásukra irányuló indítványról vasárnap dönt az illetékes bíróság.

A Kommerszant úgy tudja, Alekszejev életben van, a rajta végrehajtott műtétek sikeresek voltak. A TASZSZ állami hírügynökség arról írt, hogy eszméleténél van.

Junusz-Bek Jevkurov miniszterhelyettes, Jevgenyij Prigozsin Wagner-főnök és Vlagyimir Alekszejev altábornagy 2023-ban Fotó: EyePress News/EYEPRESS via Reuters Connect

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken azt állította, hogy Ukrajna állhat a merényletkísérlet mögött. A Washington Post viszont a forrásaira hivatkozva közölte, a nyugati hírszerző ügynökségek kételkednek ebben.

Az Ukrajnában született Vlagyimir Alekszejev az orosz hadsereg egyik legbefolyásosabb parancsnoka. Az Európai Unió szankciókat vezetett be ellene, miután a GRU-t és személy szerint őt vádolták az idegméreggel elkövetett 2018-as Szkripal-támadással Salisburyben. Jelentős szerepet játszott az ukrajnai háborúban, részt vett a 2022-es orosz–ukrán tárgyalásokon a mariupoli események során, az ukránok őt tartják felelősnek az Azovsztal-ostromért. Őt küldték tárgyalni a Wagner zsoldoscsoport vezetőjével, Jevgenyij Prigozsinnal is, aki 2023 júniusában lázadást szervezett. (via Meduza)