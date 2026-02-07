Fehova tanúja: Lőrinc testőre randira hív, Semjén imádja, hogy 16 évesek is mehetnek vadászni a felnőttekkel

Csütörtök kora délelőtt van, munkanap, de a Hungexpo „A” csarnokában nyüzsögnek a legrégebbi magyarországi pride résztvevői. A melegek csak 1997 óta vonulnak végig Budapesten a vicces ruháikban, a vadászok viszont már 32 éve emelik magasba a Fehován különleges szexuális kisebbségük olajzöld-barna-keki csíkos zászlaját és öltöznek makkocskákkal díszített csontgombos zöld-barna jelmezekbe, polármellényhez kockás flanel inget párosítva, majd vonulnak ide-oda a hatalmas, jól kivilágított térben, kitömött őzek és kafferbivalyok sorfala között. Kicsi, de annál piperkőcebb szubkultúra a pöcsüket tokban, a vállukon viselőké. Mindössze 71 ezren vannak, alig többen, mint a Puskás stadion befogadóképessége, de kicsiny számukat nagy tűzerővel és ehhez hasonló vidám cosplay-bulikkal ellensúlyozzák.
