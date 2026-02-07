Zelenszkij szerint az amerikaiak nyár elejéig akarják lezárni a háborút

„Az amerikaiak azt javasolják a feleknek, hogy a nyár kezdete előtt fejezzék be a háborút, és valószínűleg éppen ehhez az ütemtervhez igazodva fognak nyomást gyakorolni” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságíróknak. Szerinte az Egyesült Államok álláspontját belső politikai tényezők is befolyásolhatják, többek között a közelgő választási folyamatok és a Kongresszus munkája. De nem kapott jelzést arról, hogy az Egyesült Államok kilépne a tárgyalási folyamatból, amennyiben a háború nem zárul le a meghatározott határidőn belül. Az Egyesült Államok azt is kérte, hogy az oroszok és az ukránok újítsák meg az energetikai tűzszünetet.

Volodimir Zelenszkij Litvániában Fotó: PETRAS MALUKAS/AFP

Szerinte az amerikaiak azt akarják, hogy minden megállapodást nagyjából egy időben írjanak alá. Zelenszkij arról beszélt, hogy Ukrajna régóta egy világos, lépésről lépésre haladó tervet akar, ami meghatározná a felek teendőit és a megállapodások végrehajtásának időkereteit. „Azt szeretnénk, ha mindenki pontosan értené, mire vállalkoznak a felek, és milyen határidőkkel. Valóban le akarjuk zárni a háborút, és garantálni akarjuk a biztonságot”.

Az ukrán elnök azután beszélt, hogy az Egyesült Államok közvetítésével csütörtökön Abu-Dzabiban folytatott háromoldalú tárgyalások érdemi eredmény nélkül értek véget, a területi kérdésben egyik fél sem engedett. Oroszország azt akarja, hogy Ukrajna vonuljon ki a Donyec-medencéből, ahol továbbra is heves harcok zajlanak, erről azonban a kijevi vezetés hallani sem akar. A Donbasz jövőjével kapcsolatban a „ott maradunk, ahol most állunk” elvét képviseli. Zelenszkij közölte azt is, hogy az abu-dzabi tárgyalásokon a delegációk már megvitatták az esetleges tűzszünet technikai részleteit, valamint az ellenőrzési mechanizmusokat az Egyesült Államok részvételével. (RBC/Moscow Times)