A brit miniszterelnök kabinetfőnökét is magával rántotta az Epstein-botrány

Lemondott vasárnap Morgan McSweeney, a londoni miniszterelnöki hivatal kabinetfőnöke. Keir Starmer miniszterelnök stábjának legmagasabb beosztású vezetőjét az Epstein-botrányba keveredett és visszahívott volt washingtoni brit nagykövet, Peter Mandelson bukása rántotta magával.

Morgan McSweeney érkezik egy londoni bankettre 2025. december 1-jén Fotó: Chris J Ratcliffe/REUTERS

McSweeney a kormányfőnek írt lemondó nyilatkozatában úgy fogalmazott: Mandelson kinevezése olyan léptékű hiba volt, amely kárt okozott a kormányzó Munkáspártnak, az országnak és általánosságban a politikába vetett bizalomnak. Elismeri, hogy ő tanácsolta Mandelsont a washingtoni nagyköveti posztra, ami a brit diplomáciai szolgálat hagyományosan legfontosabbnak tartott külszolgálati tisztsége, és ezért teljes mértékben vállalja a felelősséget.

A Mandelson-ügy az utóbbi évtizedek legsúlyosabb brit belpolitikai botrányává szélesedett az elmúlt napokban. A veterán munkáspárti politikus az elmúlt napokban kilépett a pártjából, valamint lemondott a Lordok Házában viselt tagságáról és az ezzel járó címekről, miután sorra derültek ki részletek a fiatalkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel fenntartott szoros baráti és üzleti kapcsolatairól.

Politikai elemzők egyre biztosabbra veszik, hogy Keir Starmer pozíciója is tarthatatlanná válik a Munkáspárt élén és a kormányfői tisztségben. A világ egyik legnagyobb politikai-gazdasági kockázatelemző csoportja, a londoni székhelyű Eurasia Group friss helyzetértékelése szerint a Mandelson-botrány helyrehozhatatlan károkat okozott Keir Starmer miniszterelnöki tevékenységének megítélésében. A cég eddig 65 százalékos esélyt látott arra, hogy Starmert idén a saját pártja eltávolítja a pártvezetői és a miniszterelnöki tisztségből, de ennek valószínűségét most már 80 százalékosra taksálja. Starmer úgy próbál kármenteni, hogy egy hétvégi politikai rendezvényen elnézést kért, amiért állítása szerint ő is elhitte Mandelson hazugságait és kinevezte washingtoni nagykövetté.

Már hónapokkal ezelőtt több olyan e-mail nyilvánosságra került az Egyesült Államokban, amelyek Mandelson és Epstein szoros kapcsolatáról tanúskodtak. Ezek hatására Yvette Cooper brit külügyminiszter Starmer utasítására tavaly szeptemberben visszavonta Mandelson nem egészen egy évvel korábban kezdődött washingtoni nagyköveti megbízatását.

Az amerikai igazságügyi minisztérium nemrégiben újabb több millió oldalnyi dokumentumot, valamint több száz ezer fotót és videót hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyről. Ebben a hatalmas anyagban számos új, súlyosan terhelő részlet szerepel Peter Mandelson és Epstein igen szoros kapcsolatairól. A legnagyobb horderejű információ minden bizonnyal az, hogy Mandelson a 2007-2008-as globális pénzügyi válság idején bizalmas kormányzati iratokat szolgáltatott ki Gordon Brown akkori brit miniszterelnök válságkezelési terveiről és költségvetési intézkedéseiről Epsteinnek, aki a hatósági gyanú szerint ezeknek a titkosított információknak a birtokában bennfentes kereskedési tranzakciókat is lebonyolíthatott.

A jogosulatlanul megszerzett információk birtokában elkövetett bennfentes kereskedés súlyos gazdasági bűncselekmény Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban egyaránt. A Scotland Yard a hétvégén bejelentette, hogy az ügyben bűnügyi eljárást kezdett, és a nyomozók Mandelson több lakóingatlanában házkutatásokat tartottak, bár a volt politikust nem vették őrizetbe, írja az MTI.