A magyar női jégkorong-válogatott megverte a dánokat, így megnyerte a klagenfurti Wörthi-tó Kupát

A magyar női jégkorong-válogatott megnyerte a klagenfurti Wörthi-tó Kupát, miután a vasárnapi döntőben 3-1-re legyőzte Dániát – írja az MTI.

A meccs elején a dánok szereztek vezetést, de Ondoga Lotti és Huszák Alexandra góljával a második harmadikban két percen belül fordítottak a magyarok. A győztes találatot a meccs utolsó percében Seregély Míra ütötte az üresen hagyott hálóba. A magyar válogatott fölényét jelzi, hogy a kapura lövések száma 46-18 volt a mieink javára.

A magyar válogatott a tornán az április 12-18. között budapesti divízió I/A-s világbajnokságra készült. A dánok idén egy szinttel feljebb, a legjobb nyolc csapatból álló elitligában játszanak a világbajnokságon. A mieink a tornán korábban a szlovákokat és a norvégokat egyaránt 3-2-re verték, de a szlovákokat hosszabbítás után. Szlovákia a budapesti vb-n is ellenfelünk lesz, rajtuk kívül Kína, Franciaország, Olaszország és Norvégia ellen kell kiharcolni a feljutást.