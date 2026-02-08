Az utolsó pillanatban szóltak neki: sérülések miatt még egy magyar indulhat az olimpián

Pénteken megvolt a megnyitó ünnepség, lobog az olimpiai láng, már az első aranyakat is kiosztották, van azonban olyan versenyző, akinek csak most derült ki, hogy ezen a milánói téli olimpián ő nem csak néző lesz.
A snowboardos Brunner Blanca eredetileg két hellyel csúszott le arról, hogy bekerüljön a 32 fős mezőnybe a krosszosok közé. A versenyszám előtt azonban ketten is visszaléptek sérülés miatt, így ő is utazhat, és nem is csak tartalék lesz: a MOB értesítése szerint 16. magyar sportolóként ő is indulhat a számban.
„Tegnap még versenyem volt, úgyhogy anyáék nem akartak semmit sem mondani, miután beértem a célba, akkor tudtam meg, hogy valaki megsérült. Akkor még nem volt biztos, hogy indulhatok az olimpián, de az igen, hogy ma elindulok Olaszországba, és meglátjuk, mi lesz…”
- nyilatkozta Brunner Blanca a MOB oldalának. „Izgatott vagyok és nagyon boldog, a világ összes érzelmét átélem egyszerre. Egy biztos: készen állok!”
Milyen legyen egy olasz olimpia megnyitója, ha nem olaszos és három és fél óra hosszú? A lángot két alpesi síző, Deborah Compagnoni és Alberto Tomba gyújtotta meg Milánóban.