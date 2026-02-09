„Ha megmentesz egy embert, az mindent megváltoztat. Mintha egy kicsit közelebb kerülnél Istenhez”

„Nagyobb rombolás, nagyobb tüzek, több összeomlott épület” – összegzi Dmitro, a donyecki frontváros, Kramatorszk tűzoltó–mentő egység egyik szolgálatparancsnoka, milyen változásokat hozott 2025, az ún. béketárgyalások éve az ő szakmájának.
Oroszország újra válogatás nélkül lő civil és katonai infrastruktúrát, épületeket egyaránt. Az éjjeli tömeges drón- és rakétatámadásokon kívül az olyan városokra, mint amilyen Kramatorszk, napközben is hullanak a több száz kilós légi- és kazettás bombák, FPV-drónok és sorozatvetőkből kilőtt rövid hatótávú rakéták.
Dmitro visszaemlékezése szerint 2022-ben, főleg március–májusban, amikor az oroszok rendkívül intenzíven lőtték a várost, ők folyamatosan dolgoztak. „2023–24-ben átmenetileg kevesebb volt az ilyen jellegű eset, 2025-ben viszont újra nőtt az intenzitás.”
„Előfordulnak akkora tüzek, hogy reggel kivonulunk, és ott, a helyszínen kell műszakváltást csinálni.” Ha nagy a pusztítás, három műszakba is beletelhet, míg eloltják a tüzeket és úgy-ahogy eltakarítják az útból romokat.
A tűzoltók itt háromszoros terhelés alatt dolgoznak: a riasztásoknak csak egyharmada történik klasszikus balesetekhez, tüzekhez. A fennmaradó esetekben közvetlen orosz találatok utáni tüzekhez mennek ki, vagy a robbanás miatt deformálódott ajtók mögött vagy a romok alatt rekedt embereket mentenek ki.
„Napi átlag kétszer riasztanak minket, de előfordult már öt is” – mondja. Mellette lobog a tűz a vaskályhában, melegednek a tűzoltók és a járművek egyaránt. Odakint -15 fok van, enélkül ebben a hidegben még a garázsban is megfagyna a kocsinként 2-4 ezer liternyi víz a tartályban.
Ahogy a háború lassan az ötödik évébe ér, a kramatorszki tűzoltók a világ egyik, ha nem a legtapasztaltabb szakembereivé váltak. „Őszintén? Inkább azt mondanám: bárcsak ne lennénk azok. Jobb lenne kevesebb tapasztalattal, de békében” – mondja Dmitro, akit 25 éve leginkább a szolgálatot követő hosszú pihenőidő motivált, hogy felszereljen. „Tulipánokat termelek. Ez a beosztás tette lehetővé tette, hogy legyen időm rá. Most négyezer szál tulipánt nevelek nőnapra. Amikor itt letelik a szolgálat, két napot tudok velük foglalkozni a kertemben.”
A város 15-20 kilométerre fekszik az első orosz állásoktól, víz, áram és fűtés a megszállók kénye-kedve szerint hol van, hol nincs. Mivel az autókban lévő mennyiség intenzív oltásnál tíz perc alatt elfogyhat, kijelölt tűzivíztározókból vagy a folyóból vételeznek, de a sok felszerelésen viselendő golyóálló mellény is lassítja a munkát: az oroszok ugyanis előszeretettel alkalmazzák az úgynevezett „double-tap”, vagyis második csapás taktikát. Az első becsapódás után 10-15 perccel időzítve, a kiérkező mentősökre, tűzoltókra célozva mérnek újabb csapást a helyszínre, hogy lehetőleg még több civil vagy katasztrófaelhárító haljon vagy sebesüljön meg.
2022 óta 36 ilyen támadás fordult elő bizonyíthatóan egy 2024-ben készült ukrán felmérés szerint, száz áldozatot szedve, de a valós szám ennél valójában jóval magasabb lehet. 2023-ban Pokrovszkban egy lakóépületnél második rakétacsapás érte a helyszínt. Két magas rangú tiszt meghalt, több tűzoltó megsebesült. Harkiv megyében 2025 októberében egy tűzoltó meghalt és öt kollégája megsebesült egy dróntámadás utáni második csapásban.
A tűzoltóautók is önmagukban értékes célpontok: mindegyiket repesznyomok borítják korábbi támadások után, a karosszériát pedig drónok ellen hegesztett rács borítja.
Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.
Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).
A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.