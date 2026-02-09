Néhány órával a szabadon bocsátása után fegyveresek hurcoltak el egy venezuelai ellenzéki politikust

Juan Pablo Guanipa volt tartományi kormányzót erőszakkal hurcolták el egy caracasi lakónegyedből – közölte az ellenzék Nobel-békedíjas vezetője, María Corina Machado.

Juan Pablo Guanipát tavaly májusban vették őrizetbe, a belügyminiszter, Diosdado Cabello akkor azzal vádolta meg, hogy részt vett egy állítólagos „terrorista csoportban”, amely a parlamenti választások bojkottját tervezte. A férfi több mint nyolc hónapot töltött őrizetben, néhány órával a szabadulása után újságíróknak még úgy nyilatkozott: „Meggyőződésem, hogy az országunk teljesen megváltozott. Meggyőződésem, hogy most mindannyiunkon múlik, hogy egy szabad és demokratikus országot építsünk.”

Juan Pablo Guanipa és a Nobel-békedíjas Maria Corina Machado a színpadon
Fotó: PEDRO MATTEY/AFP

Utólag túlzottnak tűnik az optimizmusa, Machado szerint a volt kormányzót éjfél körül vitték el Caracas egyik lakóövezetéből. „Civil ruhás, nehézfegyverzettel felszerelt férfiak érkeztek négy járművel, és erőszakkal elhurcolták” – írta az X-en.

A venezuelai székhelyű, fogvatartottak jogait védő Foro Penal szervezetnek nincs információja arról, hogy ki vitte el a férfit. A Foro Penalszerinte egyébként vasárnap legalább 30 embert engedett ki a börtönből Delcy Rodríguez ideiglenes elnök kormánya. A rezsim egyre nagyobb nyomás alatt áll, hogy elengedje azt a több száz embert, akiket hónapokkal vagy évekkel korábban politikai tevékenységükhöz köthetően tartóztattak le.

Guanipán kívül Machado politikai szervezete szerint több tagjuk is a szabadon engedettek között volt, köztük María Oropeza, aki élő közvetítésben mutatta meg, ahogy a katonai hírszerzés emberei egy feszítővassal betörnek az otthonába és letartóztatják. Machado ügyvédjét, Perkins Rochát szintén kiengedték. (Guardian)

külföld Juan Pablo Guanipa diosdado cabello venezuela Foro Penal Perkins Rocha Delcy Rodríguez caracas María Corina Machado María Oropeza
Kapcsolódó cikkek

A venezuelai ellenzéki vezető, María Corina Machado kapta a Nobel-békedíjat

Donald Trump helyett a norvég bizottság idén Machadót díjazta, aki a „növekvő sötétség közepette is őrzi a demokrácia lángját.”

Benics Márk
külföld

Gerillaharcos lányaként lett technokrata szakértő: élete legnagyobb egyensúlyozása vár az új venezuelai elnökre

Delcy Rodríguez az amerikaiak által elrabolt Maduro hűséges politikusa volt, a Fehér Ház mégis meglátta benne a potenciált. Mostantól egyszerre kéne Trumpék kedvében járnia, de közben elkerülve, hogy magára haragítsa az ország katonai elitjét.

Horváth Bence
külföld