Vádat emeltek a Pécs Pride szervezője ellen

Buzás-Hábel Géza tanárt és jogvédőt hétfőn értesítette arról a Pécsi Járási Ügyészség, hogy vádat emeltek ellene a Pécs Pride megszervezése miatt. Az ügyészség az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése miatt fordult a Pécsi Járásbírósághoz, amely akár egy év börtönt is kiszabhat.

Buzás-Hábel Géza

„Elképesztőnek és felháborítónak tartjuk, hogy 2026-ban Magyarországon egy pécsi tanárnak és civil aktivistának azért kell bíróságra mennie, mert bátran és békésen élt az Alaptörvényben biztosított jogával, és kiállt az értékei és a véleménye mellett” – mondta dr. Szekeres Zsolt, Buzás-Hábel Géza védője, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje.

A meleg, roma Buzás-Hábel Géza tanár és pécsi emberi jogi aktivista tanított roma nemzetiségi középiskolában, dolgozott már gyermekotthonban, és képezte a jövő tanárait az Eötvös József Kollégium keretein belül. A korábbi Pécs Pride-okat szervező Diverse Youth Network társalapítója és vezetője, korábban négyszer szervezte meg Magyarország egyetlen vidéki Pride felvonulását.