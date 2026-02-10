A gödi akkuhulladékot a Pilisben feldolgozni tervező cég szerint is lerombolta az iparág renoméját a Samsung ügye

Pilisjászfalun annak a gödi Samsung akkumulátorgyárnak a gyártási hulladékát dolgozná fel egy cég, amelyikről a Telex írta meg hétfőn, hogy már a titkosszolgálatok és a kormány is foglalkozott a súlyos munkahelyi szennyezéssel, és még a gyár termelésének a leállítása is felmerült, mégsem léptek végül semmit.

„Ez az ügy lerombolta ennek az iparágnak a renoméját”

- mondta a gödi üzemről a HVG-nek még az a Varga József is, aki a pilisjászfalusi feldolgozót tervező cég, az NT Recycling résztulajdonosa.

Szerinte ugyan az ő cégük tevékenysége nem jelent semilyen veszélyt a környezetre és az egészségre, főleg, hogy ők csak olyan, a cellagyártás első fázisaiból kikerülő anyagot dolgoznának fel, ami még nem érintkezett elektrolittal, de a Samsung ügye miatti civil aggodalmat érthetőnek nevezte.

„A gödi üzemben történtek többé-kevésbé ismertek voltak a szakmában különböző hírekből és pletykákból”

- mondta az NT Recycling vezetője a HVG-nek.

A pilisjászfalusi feldolgozóüzem terve nagy felháborodást váltott ki a helyi civilekből. Az ügy miatt a jövő hétre rendkívüli képviselőtestületi ülést kezdeményeztek, azt is kifogásolják, hogy az önkormányzat előzetesen nem tájékoztatta a településen élőket, csak a cég kérésének megfelelően átminősítették a kinézett területet, de azt is észrevették, hogy a tervezett berfuházás környezeti hatásvizsgálati dokumentációját egy olyan cég készítette, aminek maga a beruházó Varga József az egyik tulajdonosa.

Pilisjászfalu látképe Fotó: Schnellbach Kornél / pilisjaszfalu.hu

A botrány kitörése után a település önkormányzata már azt mondja, hogy a feldolgozni kívánt gyártási hulladék veszélyes anyagnak minősül, ezért az üzem nem valósulhat meg az adott területen.