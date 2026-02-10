Indonézia kész akár 8000 katonát is küldeni a Gázai övezetbe

Indonézia közölte, hogy akár 8000 katonát is felkészít a Gázai övezetbe telepítésre, és ezzel az első ország lenne, amely a tavaly év végén az USA közvetítésével létrejött tűzszüneti megállapodás második szakaszának részeként lépne. A vezérkari főnök, Maruli Simanjuntak tábornok elmondta, hogy a katonák kiképzése már elkezdődött, és Gázában elsősorban egészségügyi és műszaki feladatokra összpontosítanának.

Indonézia csatlakozott Donald Trump elnök „Béketanácsához”, aminek a létrehozását a múlt hónapban jelentették be. Az ENSZ Biztonsági Tanácsától felhatalmazást kapott egy Nemzetközi Stabilizációs Erő (International Stabilization Force – ISF) felállítására, aminek a feladata a gázai határterületek biztosítása és a térség demilitarizálásának garantálása lenne, beleértve a Hamász lefegyverzését is. A Béketanács első ülését február 19-én tartják Washingtonban. A testület emellett felügyelné egy új, technokrata palesztin kormány működését Gázában, valamint a háború utáni újjáépítést is. Az indonéz csapatok telepítésének időzítését és pontos szerepét Gázában egyelőre nem véglegesítették, de úgy tűnik, Prabowo Subianto elnök már eldöntötte, hogy a katonák menni fognak.

Donald Trump amerikai és Prabowo Subianto indonéz elnök a Béketanács megalapításán Davosban 2026. január 22-én. Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A Trump Béketanácsához való csatlakozását Indonéziában több muszlim szervezet is bírálta, különösen annak fényében, hogy széles körű közfelháborodás övezi az USA szerepét Izrael gázai bombázásában. De Prabowo azzal érvelt, hogy a világ legnagyobb muszlim többségű országaként Indonéziának segítenie kell Gáza stabilizálását, és az indonéz részvétel célja az izraeli–palesztin konfliktus végső, kétállami megoldásának előmozdítása lenne. Izrael közszolgálati műsorszolgáltatója, a Kan arról számolt be, hogy Dél-Gázában, Rafah és Hán-Junisz között már kijelöltek egy területet, ahol az indonéz hadsereg több ezer katona elszállásolására alkalmas laktanyát építene.

Más muszlim országok – például Törökország és Pakisztán – is fontolgatják csapatok küldését, de világossá tették, hogy kizárólag békefenntartó szerepet vállalnának, és nem vennének részt a Hamász tervezett lefegyverzésében. Mivel azonban a Hamász nem hajlandó letenni a fegyvert, miközben Izrael továbbra is megszállva tartja Gáza egyes részeit, egyelőre nincs valódi béke, amit a tervezett nemzetközi erő fenntarthatna. (BBC)