Kapaszkodót adna a szülőknek az UNICEF új online tudásbázisa

TECH
Az UNICEF Magyarország a Biztonságos Internet Nap alkalmából új, digitális szülőséggel foglalkozó online tudásbázist indított, aminek célja, hogy kapaszkodót adjon a szülőknek a gyerekek online jelenlétével kapcsolatos kihívások kezeléséhez. A szervezet szerint a digitális világ már a gyerekkor természetes része lett, a kérdés így nem az, hogy jelen van-e, hanem az, hogyan tehető biztonságossá és gyerekbaráttá.

Az új aloldal egy helyen gyűjti össze a digitális térhez kapcsolódó hiteles kutatásokat, szakértői anyagokat, gyakorlati tanácsokat és valós történeteket.

A témák az online bántalmazástól és az internetfüggőségtől a mesterséges intelligencia gyerekekre gyakorolt hatásáig terjednek, és nemcsak szülőknek, hanem pedagógusoknak és döntéshozóknak is szólnak.

A közlemény szerint a mai szülők példátlan helyzetben vannak: olyan digitális környezetben nevelik gyermekeiket, amihez nem léteznek bevett minták, a technológia pedig gyorsabban fejlődik, mint ahogy a jogi és intézményi szabályozás követni tudná.

Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP

Az UNICEF friss kutatásai arra figyelmeztetnek, hogy az olyan új jelenségek, mint a deepfake videók vagy az algoritmusok által terjesztett félrevezető tartalmak különösen nagy kockázatot jelentenek a fiatalok számára.

Az NMHH adataira hivatkozva a szervezet kiemeli, hogy a magyar gyerekek képernyőideje folyamatosan nő. A 9–16 évesek hétköznap átlagosan két, hétvégén három és fél órát töltenek képernyő előtt, a legidősebb korosztályban pedig a napi négy órát is meghaladja ez az idő. Az UNICEF szerint ez hosszú távon komoly hatással lehet a fiatalok fizikai és mentális egészségére, ezért kulcsfontosságú a tudatos szülői jelenlét és a nyílt párbeszéd.

Az UNICEF megközelítése szerint a gyerekek online biztonsága nem kizárólag tiltásokon és technikai kontrollon múlik. Legalább ilyen fontos a figyelem, a folyamatos párbeszéd és a tudatos szülői jelenlét. Az oldalon kutatások, útmutatók, podcastok, webináriumok és konferenciaanyagok segítik a felnőtteket abban, hogy felelősen támogassák a gyerekek digitális jóllétét. Az UNICEF mellett a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványnak is van egy online biztonsággal foglalkozó honlapja, ez ide kattintva érhető el.

TECH internet UNICEF Magyarország internetfüggőség online bántalmazás közösségi média Biztonságos Internet Nap mesterséges intelligencia digitális szülőség