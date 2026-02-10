Kapaszkodót adna a szülőknek az UNICEF új online tudásbázisa

Az UNICEF Magyarország a Biztonságos Internet Nap alkalmából új, digitális szülőséggel foglalkozó online tudásbázist indított, aminek célja, hogy kapaszkodót adjon a szülőknek a gyerekek online jelenlétével kapcsolatos kihívások kezeléséhez. A szervezet szerint a digitális világ már a gyerekkor természetes része lett, a kérdés így nem az, hogy jelen van-e, hanem az, hogyan tehető biztonságossá és gyerekbaráttá.

Az új aloldal egy helyen gyűjti össze a digitális térhez kapcsolódó hiteles kutatásokat, szakértői anyagokat, gyakorlati tanácsokat és valós történeteket.

A témák az online bántalmazástól és az internetfüggőségtől a mesterséges intelligencia gyerekekre gyakorolt hatásáig terjednek, és nemcsak szülőknek, hanem pedagógusoknak és döntéshozóknak is szólnak.

A közlemény szerint a mai szülők példátlan helyzetben vannak: olyan digitális környezetben nevelik gyermekeiket, amihez nem léteznek bevett minták, a technológia pedig gyorsabban fejlődik, mint ahogy a jogi és intézményi szabályozás követni tudná.

Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP

Az UNICEF friss kutatásai arra figyelmeztetnek, hogy az olyan új jelenségek, mint a deepfake videók vagy az algoritmusok által terjesztett félrevezető tartalmak különösen nagy kockázatot jelentenek a fiatalok számára.

Az NMHH adataira hivatkozva a szervezet kiemeli, hogy a magyar gyerekek képernyőideje folyamatosan nő. A 9–16 évesek hétköznap átlagosan két, hétvégén három és fél órát töltenek képernyő előtt, a legidősebb korosztályban pedig a napi négy órát is meghaladja ez az idő. Az UNICEF szerint ez hosszú távon komoly hatással lehet a fiatalok fizikai és mentális egészségére, ezért kulcsfontosságú a tudatos szülői jelenlét és a nyílt párbeszéd.

Az UNICEF megközelítése szerint a gyerekek online biztonsága nem kizárólag tiltásokon és technikai kontrollon múlik. Legalább ilyen fontos a figyelem, a folyamatos párbeszéd és a tudatos szülői jelenlét. Az oldalon kutatások, útmutatók, podcastok, webináriumok és konferenciaanyagok segítik a felnőtteket abban, hogy felelősen támogassák a gyerekek digitális jóllétét. Az UNICEF mellett a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványnak is van egy online biztonsággal foglalkozó honlapja, ez ide kattintva érhető el.