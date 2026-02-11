A NOB megtiltotta, az ukrán szkeletonversenyző mégis viselni fogja a háborúban elesett sportolók képeivel díszített sisakját

Vlagyiszlav Heraszkevics ukrán szkeletonversenyző felveszi a sisakot, amelyen a háborúban elesett ukrán sportolók képei láthatók, annak ellenére, hogy ezt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megtiltotta, írja a BBC.

„Ezek a sportolók megérdemlik, hogy a pályán legyenek” – mondta Heraszkevics.

A NOB szerint a sisak sérti az Olimpiai Charta 50.2-es szabályát, ami tilt minden politikai demonstrációt az olimpiai helyszíneken. A bizottság azt javasolta, hogy Heraszkevics fekete karszalaggal tisztelegjen. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szóvivője, Mark Adams úgy fogalmazott: „a versenypálya szent és sérthetetlen”, de a sportoló a vegyes zónában vagy a közösségi médiában megmutathatja a sisakot.

Heraszkevics nem tart attól, hogy kizárnák. „Úgy gondolom, minden jogunk megvan, hogy ezt a sisakot versenyen viseljük, mert teljes mértékben megfelel a szabályoknak. Szerintem a NOB-nak nincs elég fekete karszalagja ahhoz, hogy minden sportoló előtt méltóképpen leróják a tiszteletet.”

Fotó: TIZIANA FABI/AFP

A sisakon többek között az ifjú súlyemelő Alina Perehudova, a bokszoló Pavlo Iscsenko és a jégkorongozó Olekszij Lohinov képe is szerepel, akik közül néhányan Heraszkevics barátai voltak.

„Ezzel a sisakkal őrizzük meg ezeknek a sportolóknak az emlékét. Néhányan közülük az olimpiai család tagjai voltak. Úgy gondolom, megérdemlik, hogy itt legyenek” – mondta.

A versenyző arra is hivatkozott, hogy korábban más sportolókat nem büntettek hasonló gesztusokért. Az amerikai műkorcsolyázó, Maxim Naumov például a pontszámára várva felmutatta a szüleiről készült fotót, akik repülőgép-szerencsétlenségben haltak meg. „Ezeket a sportolókat sem büntették meg, és engem sem kellene. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak ránk” – mondta Heraszkevics.

A NOB szerint Naumov esete „nagyon emberi reakció” volt, és épp azt mutatja, hogy a sportoló a verseny után kifejezheti az érzelmeit, de nem a pályán.

Heraszkevics nem először vállal nyílt politikai állásfoglalást: a 2022-es pekingi olimpián „No War in Ukraine” feliratú táblát emelt fel. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök most is megköszönte neki, hogy „emlékezteti a világot a küzdelmük árára”.