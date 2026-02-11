Az orosz katonák is dühösek a Kremlre, amiért elkezdték lassítani a Telegramot

Nyilvános bírálathullám indult Oroszországban, miután a hatóságok bejelentették: országszerte lassítani kezdik a Telegram működését. A döntés nemcsak a száműzetésben élő ellenzéknél, hanem a fronton harcoló katonáknál és a háborúpárti bloggerek­nél is kiverte a biztosítékot.

Az orosz távközlési felügyelet szerdán közölte, hogy a naponta több mint 60 millió ember által használt alkalmazás nem teljesítette korábbi kötelezettségeit, ezért korlátozzák a működését. A felhasználók már kedden lassulást tapasztaltak, akadoztak a videó- és képletöltések, bár az app alapfunkciói többnyire elérhetők maradtak.

A lépés különösen érzékenyen érinti a hadsereget. Az elmúlt években a Telegram az orosz csapatok egyik legfontosabb kommunikációs eszköze lett, harcászati szinten és a hátországban. Az egységek csoportos beszélgetésekben egyeztetnek a logisztikáról, információkat osztanak meg egymással, még adománygyűjtést is szerveznek felszerelésre és lőszerre. Kedden több olyan videó is keringett az interneten, amelyeken orosz katonák bírálták a korlátozásokat.

Egyelőre nem tudni, hogy Moszkva teljesen blokkolni akarja-e az alkalmazást, vagy a lassítás csak eszköz, hogy rákényszerítse a céget a szorosabb együttműködésre.

A Telegram elleni fellépés ugyanakkor beleillik a Kreml régóta hangoztatott céljába, hogy „szuverén internetet” építsen ki. Ez olyan online tér lenne, amely kevésbé függ a nyugati technológiától, és könnyebben ellenőrizhető állami eszközökkel. Közben az orosz vezetés az államilag támogatott „szuperappot”, a Maxot fejleszti, amely a kínai WeChat mintájára egyesítené az üzenetküldést és más digitális szolgáltatásokat.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov igyekezett hűteni a kedélyeket. Szerinte a hatóságok kapcsolatban vannak a Telegram képviselőivel, és ha a cég nem reagál, további lépések jöhetnek „a jogszabályokkal összhangban”. A katonáktól érkező bírálatokról azt mondta, „nehéz elképzelni”, hogy a fronton bármilyen üzenetküldő szolgáltatáson keresztül zajlana a kommunikáció. (The Guardian)