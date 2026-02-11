„Ennek az embernek semmi oka nem volt, hogy ezt tegye” – mondta a meglőtt polgármester

Két műtétet hajtottak végre Nagytevel polgármesterén, akit gázfegyverrel lőtt meg egy férfi kedden a hivatalában. Orbán Sándornak az állából és a füléből kellett eltávolítani a lövedékeket, és a támadás miatt az állkapcsa eltört. Erről a polgármester a Facebookon számolt be, megköszönve az aggódást és az ellátást.

Arról is írt, az őt meglövő férfinek semmi oka nem volt arra, hogy ezt tegye.

„Előtte négy nappal kapott segélyt, a házát se akarta elbontatni senki.”

A polgármester állítása szerint a férfinek nagyjából egy éve komoly mentális problémái vannak. A támadás váratlanul érte: „az történt, hogy egy békés beszélgetés után felállt, hogy távozik, majd előkapta a pisztolyt és azzal a kilátással, hogy »akkor ennek most vége van«, háromszor rám lőtt.”

Orbán szerint egy riasztópisztollyal lőtte meg a támadó, aki a gumilövedékekbe bitfejeket (vagyis csavarhúzófejeket) applikált. Ekkor felugrott, kivitte az előtérbe, földre vitte, elvette tőle a fegyvert, és miután ott volt a kolléganője is, leszaladt segítséget kérni, mert nagy volt a vérzés.

Közben más munkatársak tartották az ajtót, hogy a támadó ne tudjon elmenekülni, és hívták a mentőket.

Azt írta, a támadásnak semmilyen politikai töltete nem volt (Magyar Péter szólította fel Pintér Sándor belügyminisztert, hogy tegyen rendet), de jól esett neki, hogy Takács Péter államtitkár meglátogatta.

A polgármestert mentőhelikopterrel vitték kedden kórházba. A polgármesteri hivatalban működik az óvoda is, a gyerekeket az ablakon keresztül mentették ki.

A rendőrség kedden elfogta a 76 éves férfit, akit a polgármester elleni támadással gyanúsítanak. Ellene emberölés kísérlete miatt folyik a nyomozás.

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség

A rendőrség is azt írta, a férfinek korábban már voltak kényszerképzetei, és többször járt a polgármesternél.