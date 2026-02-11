Kihallgatták tanúként Pintér Bence polgármestert a győri lakáskasszaügyben

Tanúként hallgatták ki szerdán Pintér Bencét, Győr polgármesterét a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságon a győri lakáskasszából eltűnt 1,7 milliárd forint ügyében. A büntetőeljárás a városvezető feljelentése nyomán indult, a kihallgatásról ő maga számolt be a közösségi oldalán.

„Elmondtam az igazságot, magammal hoztam a számomra rendelkezésre álló pénzügyi dokumentumokat” – írta.

Pintér arról is beszélt, hogy a nyomozóknak megmutatta a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója, Sárkány Péter nyilatkozatait és videóit. Szerinte Sárkány „ahelyett, hogy a közgyűlésen február 5-re írásban ígért pénzügyi adatokat elküldené, videósorozatot gyárt a cég közösségi oldalain”. Az egyik videóban az is elhangzott, hogy könyvvizsgálói jelentést és könyvszakértői vizsgálatot készíttetnek.

Pintér Bence győri polgármester a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság előtt Forrás: Facebook

A polgármester szerint ez nem válaszolja meg a lényeget. Mint írta, a könyvvizsgálat azt nézi, hogy a cég könyvelése szabályszerű-e, és a beszámolók megfelelnek-e a számviteli törvénynek. Nem azt vizsgálja, hogy a lakáskassza pénzét elköltötték-e, és ha igen, mire.

„Tehát a könyvvizsgáló nem vizsgálja a lakáskassza ügyének érdemét: hogy miért hiányzott 2025. szeptember 30-án 1,7 milliárd forint a Győr-Szol bankszámlájáról, és azt 2026. február 4-re hitelből töltötték-e vissza” – fogalmazott.

Pintér azt is írta, továbbra is várják Sárkánytól a február 5-re ígért dokumentumokat. Ezek között szerepel a 2025. szeptember 30-án rendelkezésre álló pénzeszközökről szóló banki igazolás, a 2026. február 3-án felvett hitel pontos összege, valamint a pénztárra és az elszámolási betétszámlára vonatkozó főkönyvi adatok.

A polgármester a bejegyzés végén tüntetést is bejelentett: „Február 20-án tüntetni fogunk, mert ez az ügy nem maradhat következmények nélkül. Nem tűnhet el nyomtalanul 1,7 milliárd forint a város vagyonából” – írta.