Fokozott ellenőrzést rendelt el a fővárosi rendőrség a Kitörés napja miatt

Budapest rendőrfőkapitánya 2026. február 11-én 0 órától február 15-én 20 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére a Kitörés napja miatt. A rendőrség ezt azzal indokolta, hogy „a 2023-as antifasiszta támadássorozat ne ismétlődhessen meg”. Ennek érdekében a rendőrség együttműködik a hazai és külföldi titkosszolgálatokkal is.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

2023-ban, a Kitörés Emléknapon Budapesten szélsőjobboldalinak tartott embereket vertek össze külföldi aktivisták. Az egyik elkövetőt, a német Maja T.-t múlt héten a Fővárosi Törvényszék első fokon nyolc év börtönre ítélte életveszélyt okozó testi sértés és bűnszervezetben való részvétel miatt. A magyar kormány terrorista szervezetnek minősítette az Antifa mozgalmat.