Hadházy Ákos ismét talált egy milliárdos értékű fantomberuházást, szerinte összehangolt csalásra utalnak a jelek

Összehangolt csalásra utaló jeleket vél felfedezni Hadházy Ákos a korábban EU-támogatásokkal megvalósított gyümölcsfeldolgozó-beruházásokban. Legfrissebb Facebook-posztjában egy Jászberény határában 1,7 milliárd forintos támogatással megépített és „fejlesztett” gyümölcsfeldolgozót mutat be, ahogy írja, ez már a nyolcadik, általa az elmúlt években bemutatott olyan „gyümölcsfeldolgozó”, ahol nincs nyoma gyümölcsfeldolgozásnak. De nemcsak ezt az egy gyanús jelet látja a beruházásoknál, hanem azt is, hogy ezeket olyan építőipari cégek építették, amelyeknek semmi közük nem volt a mezőgazdasághoz, illetve hogy mindegyik „horribilisen túlárazottan épült EU-s pénzekből (többségük a VP 4.2.1-15 kódjelű Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban projektben)”.

A most bemutatott jászberényi épületre egy T-Trans FŐÉP Kft. nevű cég nyert el 2017-ben 480 millió forintot, majd 2022-ben még 1,225 milliárd forintot. Az Opten adatai szerint a cég ezek után, 2025 júliusában felszámolás alá került. Mindezt úgy, hogy 2021-től minden évben 6-8 milliárd forintos nagyságrendű árbevétele volt, de ebből a jobb években is csak százmilliós nyereséget ért el, majd 2024-ben mínusz 2,655 milliárd volt az adózott eredménye. A társaság családi vállalkozás volt, egy szegedi kötődésű testvérpár, Tóth István és az egy ideje a cégnyilvántartásban már dubaji címet feltüntető Tóth Csaba érdekeltségébe tartozott. A cég ellen számos bírósági és NAV-végrehajtás rendeltek el az utóbbi időben.

Hadházy szerint „a szervezett csalásra utal az is, hogy az épületet viszont az a cég (2 F-BAU) építette, amelyik Tolnán szintén elnyert egy ilyen bulit (a legszebb, hogy ott rögtön kettőt is épített egy kapcsolt vállalkozás segítségével, az egyik csarnokban most teniszpálya van a helyiek szerint)”. Ez a cég, amely szintén családi vállalkozás volt, a W. család (vélhetően férj, feleség és gyerek) tulajdonában állt, szintén felszámolás alatt áll a cégadatok szerint, azt 2024 júliusában rendelték el, de korábban szintén tucatnyi végrehajtást indított ellene többek között az adóhivatal és bíróságok.

„Nyíradony, Tolna (kettő is), Szekszárd, Mezőcsát, Edelény, Diósjenő, Balatonföldvár” – sorolta Hadházy, hol talált hasonló beruházásokat (az egyikről itt írtunk bővebben). Azt írta, ezek közül „a jelzésemre többet vizsgál az OLAF, a tolnait az Integritás Hatóság is korrektül elmeszelte, a nyíradonyi cég ügyében nyomozás is folyik (más okból is)”.

