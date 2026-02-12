Kizárták az olimpiáról az ukrán szkeletonversenyzőt, aki a háború áldozatainak képeit viselte volna a sisakján

Vlagyiszlav Heraszkevics ukrán szkeletonversenyzőt kizárták a csütörtöki versenyből a téli olimpián, mert olyan sisakot akart viselni, amely az orosz–ukrán háborúban elesett honfitársainak állított volna emléket.

Fotó: TIZIANA FABI/AFP

Az olimpiai tisztségviselők már korábban közölték a sportolóval, hogy a sisak sérti az olimpiai játékok politikai megnyilvánulásokat tiltó szabályait. Heraszkevics a héten azt mondta, ennek ellenére a sisakban fog versenyezni. Csütörtök reggel, a skeletonverseny kezdete előtt azonban a Nemzetközi Bob- és Szkeleton Szövetség zsűrije úgy döntött, hogy az ukrán versenyző nem indulhat, mert „az általa viselni kívánt sisak nem felelt meg a szabályoknak”.

Heraszkevics – akit egyébként nem tartottak éremesélyesnek – későbbi nyilatkozatában azt mondta, arra kéri a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, hogy kérjen bocsánatot, engedje indulni a sisakban, és adományozzon pénzt az invázió által érintett ukrán sportlétesítmények áramellátását biztosító generátorokra.

„A játékokat mindenféle beavatkozástól mentesen kell megtartani, hogy a sportolók kizárólag a teljesítményükre tudjanak koncentrálni” – mondta Mark Adams, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szóvivője a verseny előtti sajtótájékoztatón. Hozzátette, Heraszkevics viselhet fekete gyászkarszalagot az áldozatok emlékére, ha szeretne.

Kirsty Coventry beszél a sajtóval Herszkevics kizárása után Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A döntést követően a Nemzetközi Olimpiai Bizottság helyszínen tartózkodó elnöke, Kirsty Coventry könnyek közt nyilatkozott a médiának: „Nem lett volna kötelező itt lennem, de fontosnak tartottam, hogy személyesen jöjjek el és beszéljek vele. Senki – különösen én nem – vitatja az üzenetet: ez egy erőteljes üzenet, az emlékezés és a megemlékezés üzenete. A kihívás az volt, hogy megoldást találjunk a versenyzés helyszínére vonatkozó szabályok keretein belül. Sajnos nem sikerült ilyen megoldást találnunk… Nagyon szerettem volna látni, hogy rajthoz áll. Érzelmileg megterhelő délelőtt volt. Ez szó szerint a szabályokról és előírásokról szól, és ebben az esetben… biztosítanunk kell, hogy mindenki számára biztonságos környezet maradjon, és sajnos ez azt jelenti, hogy semmilyen üzenet nem megengedett.”

Coventry egyébként még a kizárás előtt is személyesen egyeztetett Heraszkeviccsel, de a megbeszélésük nem volt eredményes. A kizárásról az ukrán versenyző az X-re posztolt: