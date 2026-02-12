Pintér Bence szerint távozott a győri lakáskasszát kezelő cég gazdasági igazgatója

Pintér Bence szerint nemrég távozott a Győr-Szol Zrt. gazdasági igazgatója. A független győri polgármester azt írta a Facebookon, hivatalos értesítést még nem kapott a távozásról. A gazdasági igazgató neve azonban nem sokkal Pintér bejegyzése után eltűnt a cég weboldaláról.

Pintér szerint a távozó gazdasági igazgató készítette és írta alá – Sárkány Péter elnök-vezérigazgatóhoz hasonlóan – azt a 2025. szeptember 30-ai mérlegbeszámolót, melyből kiderült: hiányzik 1,7 milliárd forint a lakáskasszából. A polgármester reméli, hogy a frakciója által delegált közgazdász a cég igazgatósági ülésén választ kap a kérdésre, miért pont most távozott a gazdasági igazgató.

Pintér Bence Fotó: Németh Dániel/444

A Győr-Szol-botrány azután robbant ki, hogy Pintér február 3-án azt állította, 2025 januárja és szeptembere között 1,7 milliárd forint tűnt el a fideszes felügyeletű és irányítású önkormányzati cég által kezelt városi lakáskasszából. Pintér az ügyben feljelentést tett, a polgármestert már ki is hallgatta tanúként a rendőrség.

A Győr-Szol tagadta a vádakat. A cég azt írta, hogy „minden pénz megvan, egy forint sem hiányzik”, az ingatlankezelésről szóló megbízási és vállalkozási szerződésben megfogalmazottakat pedig pénzügyileg és szakmailag is maradéktalanul teljesíti.