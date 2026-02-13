Börtönre ítéltek két férfit Angliában, akik több száz zsidó ember megölésére készültek

külföld
Börtönre ítéltek péntek két férfit, amiért több száz angliai zsidó ember megölésére készültek. Az ügyészek szerint a terv akár a decemberi, a sydney-i Bondi Beachen elkövetett tömeges lövöldözésnél is halálosabb lehetett volna.

Walid Saadaoui és Amar Hussein az ügyészek szerint iszlamista szélsőségesek voltak, akik automata lőfegyverekkel akartak minél több zsidót megölni.

Mark Wall bíró Saadaouit legalább 37 év, Husseint pedig legalább 26 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte, kijelentve: „Nagyon közel álltak ahhoz, hogy készen álljanak e terv végrehajtására.”


Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Októberben öt embert sebesített meg egy késes támadó a manchesteri Heaton Park-i zsinagógánál, ketten közülük meghaltak. Később kiderült, hogy az egyik áldozatot véletlen a rendőrség lőhette le. (Reuters)

