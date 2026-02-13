Börtönre ítéltek két férfit Angliában, akik több száz zsidó ember megölésére készültek

Börtönre ítéltek péntek két férfit, amiért több száz angliai zsidó ember megölésére készültek. Az ügyészek szerint a terv akár a decemberi, a sydney-i Bondi Beachen elkövetett tömeges lövöldözésnél is halálosabb lehetett volna.
Walid Saadaoui és Amar Hussein az ügyészek szerint iszlamista szélsőségesek voltak, akik automata lőfegyverekkel akartak minél több zsidót megölni.
Mark Wall bíró Saadaouit legalább 37 év, Husseint pedig legalább 26 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte, kijelentve: „Nagyon közel álltak ahhoz, hogy készen álljanak e terv végrehajtására.”
Októberben öt embert sebesített meg egy késes támadó a manchesteri Heaton Park-i zsinagógánál, ketten közülük meghaltak. Később kiderült, hogy az egyik áldozatot véletlen a rendőrség lőhette le. (Reuters)
Jogszerűen tartott lőfegyvereket használhattak a lövöldözéshez, az apa több mint tíz éve rendelkezett fegyvertartási engedéllyel.
Az elkövetőt, aki öt embert sebesített meg, lelőtték.
A tegnapi manchesteri Heaton Park-i zsinagógánál történt késes támadásnak öt sérültje van, ketten közülük meghaltak.