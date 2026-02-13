Újabb botrány a Louvre-ban: 10 millió eurós jegycsalás miatt nyomoz a rendőrség

A párizsi Louvre Múzeumban egy 10 millió eurós jegycsalási ügyben nyomoz a francia rendőrség, eddig kilenc embert vettek őrizetbe, köztük két alkalmazottat, írja a Guardian.

„A múzeum rendelkezésére álló információk alapján egy nagyszabású csalást szervező hálózat létezésére gyanakszunk” – közölte a múzeum szóvivője az Agence France-Presse hírügynökséggel.

A csalás gyanúját maga a Louvre jelentette a rendőrségnek. A párizsi ügyészség tájékoztatása szerint az őrizetbe vettek között van két louvre-i alkalmazott, több idegenvezető, valamint egy személy, akit az értelmi szerzőnek tartanak.

Az állítólagos jegycsalás a Louvre-t sújtó legújabb válság. A múzeum még mindig nem tért magához az október 19-i rablás után, amikor egy banda fényes nappal, egy ablakon keresztül betört a múzeumba, és hét perc alatt mintegy 88 millió euró értékű francia koronázási ékszert tulajdonított el, majd elmenekült. Négy férfit letartóztattak, és hivatalos vizsgálat folyik ellenük, de az ékszereket azóta sem találták meg.

Rendőrök a Louvre előtt a rablás után. Fotó: Quentin de Groeve/Quentin de Groeve / Hans Lucas via Reuters Connect

És ha még ez nem lenne elég, pénteken a Denon-galériát – ahol a múzeum legértékesebb festményeit állítják ki – részben lezárták egy vízszivárgás miatt – közölték szakszervezeti képviselők hírügynökségekkel. A világ leghíresebb portréja, a Mona Lisa nem érintett. A szivárgás a 707-es teremben történt, ahol a francia Charles Meynier és az itáliai reneszánsz festő, Bernardino Luini művei láthatók. Kevesebb mint három hónapon belül ez volt a második jelentős beázás.

A Louvre közölte, hogy különböző típusú jegycsalások számának növekedésével szembesül. Válaszul a személyzettel és a rendőrséggel együttműködésben „strukturált” csalásellenes tervet vezetett be.

A Le Parisien beszámolója szerint a feltételezett csalásban olyan idegenvezetők vettek részt, akik kínai látogatócsoportokat vittek be a múzeumba. Az idegenvezetők állítólag ugyanazokat a jegyeket többször felhasználva, különböző személyek számára juttatták be a látogatókat. A nyomozók azt vizsgálják, hogy a hálózat az elmúlt évtizedben akár napi 20 turistacsoportot is bejuttathatott-e ilyen módon.

A párizsi ügyészség közlése szerint a megfigyelések és lehallgatások megerősítették a jegyek ismételt felhasználását, valamint egy olyan stratégiát, amely szerint a turistacsoportokat felosztották annak érdekében, hogy elkerüljék az idegenvezetőkre kirótt kötelező díj megfizetését, jelentette az Associated Press. A vizsgálat a Louvre-on belüli feltételezett bűntársakra is rámutatott; az idegenvezetők állítólag készpénzt fizettek nekik azért, hogy elkerüljék a jegyellenőrzést.

Tavaly júniusban hivatalos bírói vizsgálat indult többek között szervezett csalás, pénzmosás, korrupció, szervezett csoport keretében elkövetett jogellenes belépés elősegítése, valamint hamis közigazgatási okiratok felhasználása miatt.

Az Associated Press szerint a gyanúsítottak a pénz egy részét franciaországi és dubaji ingatlanokba fektethették. A hatóságok több mint 957 ezer euró készpénzt foglaltak le – ebből 67 ezer eurót külföldi valutában –, valamint 486 ezer eurót bankszámlákról.

Az elmúlt hónapokban a Louvre szakszervezetei többnapos sztrájkokat hirdettek, sürgős felújításokat és létszámemelést követelve, valamint tiltakozva a legtöbb nem uniós látogató – köztük brit, amerikai és kínai turisták – számára bevezetett jegyáremelés ellen.