Félmilliárdot vettek el a magyar falvaktól és adták oda Rogánnak kormányzati kommunikációra

Átrendezte a költségvetést a kormány pár rendelettel.
Forintra annyi pénzt, 485 781 513 forintot vett el a kormány a Magyar Falu Program kistelepülési támogatásaiból, amennyivel megemelte a Miniszterelnöki Kabinetirodának járó költségvetési támogatást - írja az Átlátszó a Magyar Közlöny alapján. De Rogán Antalék ezen felül is kaptak pluszpénzt kormányzati kommunikációra és a konzultációs feladatokra, 1,842 milliárd forintot.
További érdekesebb pénzmozgások és kormánydöntések a Közlönyből:
Salgótarján önkormányzata 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kap működőképességének megőrzésére, külön pályázat és kérelem nélkül
Az állam átveszi az érdi uszodát és pluszpénzt ad a szekszárdi uszoda és a Haladás stadionjának fenntartásához.
A befejezés előtt álló állami magasépítési beruházások támogatása 6,98 milliárd forinttal csökken.
A Mészáros Lőrinc-féle V-híd által épített zalaszentiváni deltavágány hazai költségvetési támogatása nettó 1 356 310 921 forinttal nő.
A Nyugat-magyarországi TEN-T vasútállomások fejlesztésére szánt összeg bruttó 2 925 461 203 forintra nőtt, a hazai költségvetési támogatás összege pedig 1 883 468 361 forintra emelkedett. A cél 12 dunántúli vasútállomás infrastruktúrájának fejlesztése abból a célból, hogy megfeleljenek az EU és a NATO katonai mobilitási elvárásainak, egyúttal polgári célokat is szolgáljanak.
A kormány több minisztérium személyi juttatásaira és működési kiadásaira 110 milliárdot csoportosít át.
Rezsivédelemre 314 milliárdot csoportosítanak át.
Meghosszabbítják az élelmiszer- és drogériai árstopot.