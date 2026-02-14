Félmilliárdot vettek el a magyar falvaktól és adták oda Rogánnak kormányzati kommunikációra

Átrendezte a költségvetést a kormány pár rendelettel.

Fotó: MICHAL FLUDRA/NurPhoto via AFP

Forintra annyi pénzt, 485 781 513 forintot vett el a kormány a Magyar Falu Program kistelepülési támogatásaiból, amennyivel megemelte a Miniszterelnöki Kabinetirodának járó költségvetési támogatást - írja az Átlátszó a Magyar Közlöny alapján. De Rogán Antalék ezen felül is kaptak pluszpénzt kormányzati kommunikációra és a konzultációs feladatokra, 1,842 milliárd forintot.

További érdekesebb pénzmozgások és kormánydöntések a Közlönyből: