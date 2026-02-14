Ismét több ukrán várost támadtak az oroszok, halottak is vannak

Oroszország ismét dróntámadást intézett a dél-ukrajnai Odessza, valamint a délkeleti Zaporizzsja városa ellen szombatra virradóra, helyi hatóságok azt közölték, a műveleteknek halálos áldozatai is vannak, írja az MTI. Oleg Kiper Odessza katonai kormányzója Telegramon azt közölte, a várost érő támadásban egy nő életét vesztette. Helyi hatóságok úgy tudják, egy ház is kigyulladt.

Törmelékek Odesszában. Fotó: NINA LIASHONOK/NurPhoto via AFP

Ivan Fedorov, az Ukrajna délkeleti részén lévő Zaporizzsja megye kormányzója egy halottról és három sebesültről tett bejelentést.

Támadás érte Kijev megyét is, a megye katonai közigazgatásának vezetője, Mikola Kalasnik két sebesültről adott hírt, valamint hozzátette, hogy a becsapódó drónok tüzet okoztak egy házban.

Eközben Donald Trump a béketárgyalások kapcsán azt mondta, most Zelenszkijnek kell lépnie, de az nem világos, mit ért ez alatt.