Trump: Zelenszkijnek lépnie kell

Amikor egy riporter megkérdezte, hogy van-e előrelépés az ukrajnai-orosz tárgyalásokban – és hogy továbbra is ragaszkodik-e ahhoz, hogy Ukrajna nyárig tartsanak választásokat –, Trump azt mondta, Zelenszkijnek „lépnie kell”.

„Oroszország megállapodást akar kötni, és Zelenszkijnek lépnie kell, különben elmulaszt egy nagy lehetőséget” – mondta az amerikai elnök.

Volodimir Zelenszkij és Donald Trump találkozója Davosban januárban. Fotó: HANDOUT/AFP

A hetekben amerikai–orosz–ukrán tárgyalások zajlottak volt, ami az amerikai fél szerint „produktív volt”, bár a tárgyalás nem akadályozta meg Oroszországot abban, hogy a második napján Kijevet és Harkivot lőjje rakétákkal. Mindenesetre a napokban az Egyesült Államok intenzívebb diplomáciai erőfeszítéseket fejt ki, hogy megállapodást közvetítsen a két fél között.

Oroszország azonban nyilvánosan nem jelezte, hogy kész lenne „megállapodást kötni”. Az elmúlt napokban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt mondta, hogy „még hosszú út áll előttünk” a folyamatban lévő tárgyalásokban. Ő ismét megfogalmazta Moszkva korábbi álláspontját is, miszerint Ukrajnának területet kell átengednie harc nélkül.

Így nem világos, hogy Trump mire alapozza, amikor azt mondja, Ukrajna és Oroszország „minden eddiginél közelebb áll” egy békemegállapodáshoz, és azt, hogy Oroszország „kész megállapodást kötni”.

A hírek szerint egy ukrajnai választás is a feltételek között szerepel, erről a Financial Times azt írta, Zelenszkij február 24-én jelentené be, hogy elnökválasztást és népszavazást tartanak Ukrajnában.

(Kyiv Independent)